شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أفضل التطبيقات التى تقدم خدمة بث نتفليكس لسماعات أبل للواقع الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت Netflix العام الماضي إنها ليس لديها خطط لتطبيق أصلي لـ Apple Vision Pro ، وهو ما كان بمثابة خيبة أمل للمالكين نظرًا لمدى ملاءمته لهذه المهمة.

والآن، أطلقلت تطبيق جديد يسمى Supercut يجلب بث Netflix إلى سماعة رأس Apple بدون أشرطة letterbox في أعلى وأسفل الفيديو، كما أنه يدعم البث بدقة 4K مع Dolby Atmos وDolby Vision.

ويوفر Supercut، الذي صممه المطور Christian Privitelli، عناصر تحكم في التشغيل بما في ذلك الترجمة وإخراج الصوت وسرعة التشغيل والقدرة على التخطي للأمام أو للخلف لبضع ثوانٍ ، بالإضافة إلى القدرة على التبديل بين الملفات الشخصية بسرعة، حتى أنه يوفر لك مؤشرًا مرئيًا يخبرك ما إذا كان الفيديو الخاص بك يتم إخراجه بأحد تنسيقات Dolby أو كليهما والدقة التي يتم البث بها.

وخلاف ذلك، التطبيق بسيط جدا ولا توجد بيئات غامرة إلى جانب البيئات على مستوى نظام VisionOS، على الرغم من أن Privitelli نشر أنه يعمل على ذلك للإصدار 1.2 من التطبيق.

وعلى ما يبدو، سيكون مشابهًا لبيئة السينما الممتازة التى يبدو حتى الآن أنها حصرية لتطبيق Apple TV Plus

بالاضافة إلى Netflix، هناك تطبيق أساسي لـ Amazon Prime Video، والذي يوجد بالفعل على سماعة الرأس كتطبيق iPad ولكنه على شكل حرف letter، مثل Netflix فى نافذة Safari ، وهناك أيضًا مساحة لإدخال عنوان URL لخدمة أخرى مثل YouTube.