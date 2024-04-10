شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا تخطط مايكروسوفت للجيل التالى من أجهزة Xbox.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مايكروسوفت عن خططها للجيل التالي من أجهزة Xbox في فبراير، قائلة إنها تركز على تقديم "أكبر قفزة تقنية" لجيل جديد من وحدات التحكم مع Xbox التالي، الآن، ظهرت المزيد من التفاصيل حول خطط Microsoft لوحدة التحكم التالية، مما يؤكد نفس الادعاء، حيث كشفت رسالة بريد إلكتروني داخلية في الشركة تمت مشاركتها مع موظفي Xbox أن Microsoft "تتحرك بأقصى سرعة للأمام" على أجهزة Xbox من الجيل التالي، وفقاً لموقع gadgets360.

في رسالة بريد إلكتروني حديثة للموظفين، شاركت سارة بوند، رئيسة Xbox، خطط Microsoft لوحدة تحكم Xbox التالية وكشفت عن تشكيل فريق جديد يعمل على الحفاظ على مكتبة ألعاب Xbox الحالية للأجهزة المستقبلية، وكشف تقرير Windows Central عن أجزاء من البريد الإلكتروني ، مما يلقي المزيد من الضوء على الجيل التالي من وحدات تحكم Xbox.

قالت سارة بوند، رئيسة Xbox، في البريد الإلكترونى، "نحن نتحرك بأقصى سرعة للأمام في أجهزة الجيل التالي لدينا، مع التركيز على تقديم أكبر قفزة تكنولوجية على الإطلاق خلال جيل واحد".

ومع ذلك، تؤكد رسالة البريد الإلكتروني أن Microsoft تعمل بجد على جهاز Xbox القادم، ولكن لا يزال من غير الواضح في أي مرحلة من تطوير أجهزة وحدة التحكم من الجيل التالي للشركة.

تعرضت هوية Microsoft لضغوط مؤخرًا حيث تأخرت مبيعات وحدات التحكم Xbox Series S/X كثيرًا عن أجهزة PS5 من سوني وNintendo Switch وبعد عدة تسريبات وشائعات، أعلنت الشركة في فبراير عن خطتها لإصدار بعض ألعاب الطرف الأول على منصات منافسة، وأدى قرارها بإصدار بعض عناوين Xbox الحصرية على PS5 وNintendo Switch والنقص الشديد في العروض الحصرية الثلاثية على منصتها الخاصة إلى ترك الشركة الأم لـ Xbox فى وضع ضعيف بشكل ملحوظ في سوق وحدات التحكم.

ومع ذلك، تفتخر Microsoft بمحفظة قوية من استوديوهات الألعاب، خاصة منذ استحواذها الناجح على شركة Activision Blizzard صانعة Call of Duty العام الماضي، في حين أن وحدات تحكم Xbox Series S/X فشلت في المضي قدمًا فيما يتعلق بألقاب الطرف الأول المتميزة حتى الآن، فمن المرجح أن يتم إطلاق الإصدارات الكبيرة القادمة مثل Senua's Saga: Hellblade II وIndiana Jones وGreat Circle هذا العام لجلب الرياح التي تشتد الحاجة إليها في أشرعة Xbox.

بينما لم تكشف Microsoft عن نافذة إطلاق للجيل التالي من وحدات تحكم Xbox، كشفت وثائق المحكمة من محاكمة FTC في يونيو من العام الماضي أن الشركة تتوقع إطلاق الجيل التالي من Xbox وPS6 في عام 2028.