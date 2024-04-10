شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى وأين يمكنك رؤية الكسوف الشمسى التالى على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ما لا يقل عن 30 مليون شخص فى الولايات المتحدة كسوف الشمس الكلى لعام 2024، والآن بعد أن انتهى الحدث السماوى، يتساءل الكثيرون متى سيأتى الحدث التالى؟ تبين أن الكسوف الكلى التالى للشمس لن يأتى حتى 30 مارس 2033، لكن ألاسكا ستكون المنطقة الوحيدة فى أمريكا الشمالية التى تشهده، ومع ذلك، فى 23 أغسطس 2044، سيجتاح آخر مونتانا ونورث داكوتا، ولن يرى الأمريكيون كسوفًا شمسيًا آخر مثل الذي حدث مؤخرا حتى عام 2045.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان حدث يوم الاثنين مرئيا في أجزاء من 15 ولاية، من تكساس إلى ماين، ولن يحدث ذلك حتى 12 أغسطس 2045 عندما تكون معظم الولايات المتحدة في طريق الكسوف الكلي.



ويحدث الكسوف الكلي للشمس كل سنة إلى ثلاث سنوات في مكان ما حول العالم، ولكن كل 12 عامًا تقريبًا في أمريكا.



بدأ الكسوف هذا العام في وسط المحيط الهادئ، وكان الناس في جزر كوك أول من شهد هذه الظاهرة، ثم اجتاحت أمريكا الشمالية، ووصلت إلى المكسيك بعد ذلك.



وكان الكسوف يقطع قطريا من ولاية تكساس إلى ولاية ماين، قبل أن يخرج من شرق كندا إلى المحيط الأطلسي.



وسيبدأ الحدث الرئيسى التالى فى البلاد فى كاليفورنيا ويتحرك شرقًا لينتهي في فلوريدا، على غرار ما حدث فى عام 2017.

وهذا يعني أن المدن الكبرى مثل رينو ونيفادا وكولورادو سبرينجز وكولورادو وأورلاندو بولاية فلوريدا ستكون وجهات سياحية لهذا الحدث.

شهد هذا العام مدينة دالاس بولاية تكساس كمركز لكسوف الشمس، وشاركت National Eclipse خريطة توضح مسار الكسوف الكلي لعام 2045، والذي سيمتد أيضًا إلى منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية.

وستكون المدة القصوى للكسوف الكلي ست دقائق وست ثوان، مقارنة بأربع دقائق و24 ثانية التي حدثت مؤخرا.