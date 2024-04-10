شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ ابرز الاختلافات بين هاتف iPhone 13 Mini و iPhone XR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل عن سلسلة هاتف iPhone 13 Mini فى سبتمبر 2021، حيث يعد هاتف iPhone 13 Mini من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التي تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone XR كما يلى:

هاتف iPhone 13 Mini

الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2340× 1080بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل: iOS (15.x).

البطارية: بقوة 2227 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.شاشة: 5.5 بوصة.

هاتف iPhone XR

الشاشة: 6.1 بوصة.

نوع الشاشة: IPS LCD.

دقة الشاشة: 1792 x 828 بيكسل.

المعالج: A12 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 64GB.

نظام التشغيل:iOS (14.x).

البطارية: 2942 mAh.

الكاميرا الخلفية: 12 ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية: 7 ميجابيكسل.

الأبعاد:150.9 x 75.7 x 8.3 ملم.

الوزن:194 جرام.