شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إلغاء اشتراكاتك فى أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك بسهولة إلغاء اشتراكات Apple مثل Apple One، بالإضافة إلى اشتراكات App Store التابعة لجهات خارجية، على جهاز iPhone أو iPad أو Mac.

تقدم أبل العديد من الخدمات التي يمكن لمالكي أجهزة أبل الاشتراك فيها، بما في ذلك Apple Music وApple TV+ وApple Arcade وiCloud+ وApple News+ وApple Fitness+، كما يقدم هذه الخدمات كاشتراك حزمة يسمى Apple One.

قدمت Apple في أكتوبر 2023 زيادات كبيرة في أسعار العديد من خدماتها، بما فى ذلك Apple TV+ و‌Apple Arcade و‌Apple News+. وبسبب ارتفاع الأسعار الفردية، زادت أيضًا تكلفة حزم Apple One.



إذا لم تكن راضيًا عن الأسعار الجديدة لخدمات Apple، فيمكنك الإلغاء بسرعة وسهولة، الأمر نفسه ينطبق على الاشتراكات في تطبيقات وخدمات الطرف الثالث التي قمت بالتسجيل فيها عبر App Store.

كيفية إلغاء اشتراكاتك في أبل:



1- افتح تطبيق الإعدادات.

2- اضغط على صورة ملفك الشخصي في الأعلى.

3- اضغط على الاشتراكات.

4- حدد اشتراك Apple الذي تريد إلغاءه، ثم اضغط على "إلغاء الاشتراك".

5- إذا كان لديك Apple One، فانقر عليه في القائمة، ثم اضغط على إلغاء جميع الخدمات لإنهاء اشتراكك في كل خدمة، أو اضغط على اختيار خدمات فردية لاختيار خدمات معينة للاحتفاظ بها.

6- انقر فوق تأكيد لمتابعة عملية الإلغاء.