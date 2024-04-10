شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 أشياء شغلت "إيلون ماسك" خلال مرحلته الجامعية أبرزها الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد إيلون ماسك، أحد أكثر الأسماء شهرة في صناعة التكنولوجيا اليوم، حيث يدير الكثير من الشركات في مختلف المجالات، ويعد رئيس منصة X(المعروفة سابقًا باسم Twitter) وتسلا، ويحفظ مكانته في صدارة قائمة أغنياء العالم ما بين المركز الأول والثانى، وهو ما يجعل مسيرته مهمة، وما كان يشغل باله في مراحل عمره المختلفة حتى وصل لهذا النجاح.

ووفقا لما ذكره موقع "India today"، أدرج " ماسك " خمس أشياء كان يفكر فيها كثيرًا عندما كان طالبًا جامعيًا، قائلا: إنه فكر في جعل الحياة متعددة الكواكب، وتسريع الانتقال إلى الطاقة المستدامة، والإنترنت، وعلم الوراثة، والذكاء الاصطناعي، وهذه الأفكار التي تصورها خلال سنوات دراسته الجامعية، وضعت الأساس لمساعيه المستقبلية.

وكشف بعد ذلك أنه لم يتوقع أبدًا أن يشارك في كل هذه المجالات، وبدأت رحلته بالتركيز على السيارات الكهربائية، لا سيما من خلال المكثفات الفائقة المتقدمة.

قام بالتعمق في الأبحاث، بهدف إحداث ثورة في تخزين الطاقة للسيارات الكهربائية، ومع ذلك، تغير مساره عندما قرر متابعة الدراسات العليا في جامعة ستانفورد.

كان " ماسك " عازمًا في البداية على مواصلة عمله في مجال تخزين الطاقة، لكنه اختار تأجيل مساعيه الأكاديمية، مستشعرًا لحظة التقدم التكنولوجي، حيث ركز على تأسيس شركة إنترنت في عام 1995.

وأوضح ماسك: "يأتي وقت تصل فيه بعض التقنيات إلى نقطة حرجة"، مسلطًا الضوء على قراره باغتنام الفرصة بدلاً من مجرد المراقبة من الأوساط الأكاديمية.