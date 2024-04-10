شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق 23 قمرا صناعيا من طراز ستارلينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة SpaceX دفعة أخرى من أقمارها الصناعية للإنترنت Starlink لتدور في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء وفقا لأحدث تقرير من سبيس دوت كوم .

وانطلق صاروخ فالكون 9 يحمل 23 مركبة فضائية من طراز ستارلينك من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا ، وبعد حوالي 8.5 دقيقة، عادت المرحلة الأولى للصاروخ إلى الأرض، وهبطت في البحر على متن طائرة SpaceX بدون طيار.

وهذا هو الإطلاق والهبوط الثاني لهذا المعزز تحديدًا، وفقًا لوصف مهمة SpaceX ، وأدى إطلاقها الوحيد السابق إلى إرسال مهمة SpaceX المكونة من أربعة رواد فضاء Crew-8 نحو محطة الفضاء الدولية في 5 مارس.

في هذه الأثناء، واصلت المرحلة العليا من صاروخ Falcon 9 نقل 21 قمرًا صناعيًا من طراز Starlink نحو مدار أرضي منخفض (LEO).

وسيتم نشر المركبة الفضائية في المدار الأرضي المنخفض بعد 65.5 دقيقة من الإقلاع، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.

وأطلقت SpaceX الآن 36 مهمة مدارية في عام 2024، وقد تم تخصيص ثلثي هذه الرحلات لبناء كوكبة Starlink الضخمة، والتي تتكون حاليًا من ما يقرب من 5700 قمر صناعى عامل.