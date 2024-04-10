شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعى الجديد لتحويل النص إلى فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن تطبيق إنشاء فيديو مدعوم بالذكاء الاصطناعي اليوم ، يُطلق على التطبيق الجديد اسم Google Vids ، وقد تم تصميمه لمستخدمى Google Workspace ويستخدم قوة Google Gemini لمساعدتك في إنشاء مقاطع فيديو إعلامية لمساحة العمل.

ويتم اختبار الأداة الجديدة عبر الإنترنت حاليًا مع مستخدمى Google Workspace Labs المختارين (يتم الوعد بإصدار تجريبي عام لاحقًا)، وتعتمد الأداة الجديدة عبر الإنترنت على بعض الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعى التى رأيناها بالفعل فى تطبيقات Google الأخرى مثل المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

والفرق هو أنه باستخدام Google Vids، يمكنك إنشاء لوحة عمل فيديو يدويًا باستخدام الوسائط الخاصة بك أو استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء واحدة باستخدام الكلمات الأساسية والمطالبات البسيطة، ويتيح لك هذا تحرير مقاطع فيديو غنية بالمعلومات وتجميعها فى وقت قصير.

وستتمكن من تحميل الوسائط الخاصة بك إلى لوحة العمل واختيار مقاطع الفيديو والصور وموسيقى الخلفية، وبطبيعة الحال يحتوي التطبيق على ميزة التعليق الصوتى أيضًا، مع القدرة على إنشاء نص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتبدو الواجهة مشابهة لـ Google Slides وسهلة الاستخدام.

Google Vids

مخصص فى المقام الأول لأغراض العمل، و لن تتمكن من إنشاء مقاطع فيديو شخصية على YouTube باستخدام هذه الأداة، ويبدو أن وظيفتها الأساسية تتمثل فى مقاطع فيديو التدريب على المبيعات، أو حتى مقاطع الفيديو الخاصة بالإعداد، والتواصل مع البائعين، وتحديثات المشروع.

وسيكون لديك حق الوصول الكامل إلى الأنماط والقوالب المختلفة، كما هو الحال مع جميع تطبيقات Google Workspace، وهناك أيضًا جانب تعاوني، ويمكنك دعوة زملائك للانضمام لمساعدتك في إنشاء محتوى أو التعليق على عملك.