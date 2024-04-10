شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حرب الرقائق بين الولايات المتحدة والصين تزيد من أزمة شركة ASML الهولندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت الضغوط الأمريكية لمنع شركة ASML من خدمة آلات صنع الرقائق التي باعتها للصين تعمل على زيادة تورط هولندا في سباق جيوسياسي متصاعد من أجل التفوق التكنولوجى.

ومن خلال تنفيذ استراتيجية واضحة للفصل التكنولوجى والاقتصادى عن الصين، قدمت إدارة الرئيس الأمريكى جوبايدن سلسلة من قواعد التصدير الشاملة التي تهدف إلى منع بكين من الحصول على تكنولوجيا الرقائق الرئيسية.

ولكن باعتبارها الشركة المصنعة الوحيدة فى العالم لمعدات الرقائق المتقدمة، كانت ASLM أيضًا في مركز الجهود الأمريكية لتقييد صناعة أشباه الموصلات فى الصين.

القيود الحالية على ASML



تم فرض قيود على الشركة التى يقع مقرها في فيلدهوفن من بيع أجهزتها الأكثر تطوراً إلى الصين منذ عام 2019.



وفى سبتمبر 2023، فرضت الحكومة الهولندية أيضًا ضوابط أكثر صرامة على التصدير، مشيرة إلى مخاوف "الأمن القومي"، بعد أشهر من الضغط من الولايات المتحدة.



وبعد شهر واحد، انضمت هولندا إلى إجراءات التصدير الجديدة التى اتخذتها واشنطن، والتي تضمنت آلة TWinscan NXT1930Di من ASML – إذا كانت تحتوي على أي أجزاء أمريكية الصنع.

وفي يناير من هذا العام، قامت الحكومة الهولندية بتقييد شحنات جهازين إضافيين لصنع الرقائق.

وصرح آلان إستيفيز، مسؤول سياسة التصدير الأمريكية، علنًا أن واشنطن تحث حلفاءها ليس فقط على منع شحنات أدوات صنع الرقائق المتطورة، ولكن أيضًا على إعادة النظر في عقود الخدمة الحالية.

من جانبها، يتعين على هولندا أن تتنقل في مشهد دبلوماسي وتجاري معقد.

كما تحتاج الحكومة الهولندية إلى حماية مصالح شركائها في حلف شمال الأطلسي، وخاصة فيما يتعلق بروسيا. ويلعب تحالف الصين مع فلاديمير بوتين دوراً وفقا لما أوردته TheNeXtWeb.

وقال مارك روتي، الذي يشغل حاليا منصب الرئيس المؤقت، خلال اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج الأسبوع الماضي: "من المهم للغاية أن تفهم الصين أن أي انتصار لروسيا ضد أوكرانيا سيشكل تهديدا مباشرا لهولندا وأوروبا".

كما دعا روتي بكين إلى اتخاذ تدابير استباقية لضمان عدم وقوع التكنولوجيا المهمة – مثل آلات ASML – في أيدي الروس.

ومن ناحية أخرى، تحتاج هولندا إلى التوافق مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي للحد من المخاطر (بدلاً من الفصل).

كما تحتاج أيضًا إلى تقييم الأثر الاقتصادي المحتمل لكل من ASML والدولة نفسها - في وقت تسعى فيه الحكومة جاهدة للحفاظ على جوهرة التاج في نظامها البيئي التكنولوجي من الانتقال إلى الخارج.

في يناير، قالت ASML إن الإجراءات الهولندية والأمريكية لن يكون لها "تأثير مادي" على توقعاتها المالية لعام 2023. ومع ذلك، فإن القيود الجديدة المحتملة ستضر في النهاية بأرباح الشركة. وتشكل صيانة الآلات ما يقارب 20% من إجمالي إيرادات الشركة المصنعة، بحسب التقديرات.

في الوقت نفسه، تعد شركة تصنيع آلات الرقائق واحدة من أكبر الشركات صاحبة العمل والأكثر ربحية في البلاد، حيث وصلت مبيعاتها إلى 27.6 مليار يورو في العام الماضي.

تجتمع الحكومة الهولندية وإستيفيز وشركة ASML اليوم فيما يتوقع أن تكون مفاوضات عالية المخاطر بشأن عقود الخدمة مع الصين. في حين أنه من غير المؤكد كيف ستقرر هولندا المضي قدمًا، فإن ردها سيزيد من تغيير القطع على اللوح الجيوسياسي.



