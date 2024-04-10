شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أمريكا تضع اللمسات الأخيرة على قواعد استخدام المواد الكيميائية فى مياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت وكالة حماية البيئة (EPA) اللمسات الأخيرة على قواعد كمية معينة من "المواد الكيميائية الأبدية" المسموح بها في مياه الشرب، هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها الولايات المتحدة حدودًا فيدرالية قابلة للتنفيذ قانونيًا على المواد البيرفلوروالكيل (PFAS)، وهي مواد كيميائية منتشرة في كل مكان لدرجة أنها على الأرجح قد شقت طريقها بالفعل إلى مجرى الدم لدى معظم الأمريكيين.

وهناك الآلاف من الأنواع المختلفة من PFAS المستخدمة لجعل المنتجات مقاومة للماء والبقع والحرارة، وقبل ظهور المخاطر الصحية المحتملة، أصبحت هذه المواد الكيميائية مكونات أساسية فى كل شيء بدءًا من المقالي غير اللاصقة ، وتغليف المواد الغذائية ، ورغاوي مكافحة الحرائق ، وواقي الأقمشة ، إلى خيط تنظيف الأسنان ومنتجات الدورة الشهرية .

كما أن الصلابة المميزة للمواد الكيميائية تعنى أنها تتراكم وتستمر في البيئة لفترة طويلة، لتشق طريقها إلى إمدادات المياه .

لقد دفع المدافعون عن البيئة والصحة وكالة حماية البيئة إلى وضع حدود على PFAS في مياه الشرب لسنوات

وتضع معايير مياه الشرب التي تم الانتهاء منها اليوم حدودًا لخمسة أنواع فقط من المواد الكيميائية المستخدمة على نطاق واسع: PFOA، وPFOS، وPFNA، وPFHxS، وHFPO-DA (المعروفة أيضًا باسم "GenX Chemicals")، بالإضافة إلى مخاليط من العديد من المواد الكيميائية، بما في ذلك حمض السلفونيك البيرفلوروبوتاني. (PFBS) الموجود في شمع الأرضيات والسجاد ومنظفات السجاد.

ولا يزال العلماء يحاولون فهم كيفية تأثير التعرض لـ PFAS على الأشخاص، لكن الدراسات الأولية ربطت بين التعرض العالي وزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان وتلف الكبد وارتفاع نسبة الكوليسترول ومشاكل الصحة الإنجابية بما فى ذلك انخفاض وزن الرضع عند الولادة.

لسنوات، دفع المدافعون عن البيئة والصحة وكالة حماية البيئة إلى وضع حدود على PFAS فى مياه الشرب، وواجه المصنعون، بما في ذلك شركة 3M، آلاف الدعاوى القضائية من المستهلكين والدول بشأن استخدام PFAS فى منتجاتهم.

وقد تخلصوا تدريجيًا منذ ذلك الحين من استخدام أنواع معينة من المواد الكيميائية إلى الأبد، لكن البدائل، بما في ذلك المواد الكيميائية GenX و PFBS ، أثارت مخاوف مماثلة مثل سابقاتها.

بموجب القواعد الجديدة لوكالة حماية البيئة، سيُطلب من أنظمة المياه العامة اختبار مياه الشرب والتأكد من أن مستويات الأنواع الخمسة من PFAS الخاضعة للتنظيم تظل أقل من الحدود المسموح بها.

وتقدر الوكالة أن ما يصل إلى 10% من أنظمة مياه الشرب العامة البالغ عددها 66.000 نظامًا في البلاد قد يتعين عليها معالجة المياه أو العثور على إمدادات مياه جديدة حتى تتماشى مع المعايير الجديدة.

وسيكون أمام أنظمة المياه العامة ثلاث سنوات لأخذ عينات من المياه وإخطار الجمهور بمستويات PFAS وخمس سنوات لتنفيذ خطط لخفض كمية المواد الكيميائية إلى الأبد إذا كانت تتعارض مع اللوائح الجديدة.

وجدت دراسة أجرتها جامعة هارفارد نشرت العام الماضى أن المجتمعات التى بها نسب أكبر من السكان السود واللاتينيين تتعرض بشكل غير متناسب لمستويات ضارة من PFAS فى مياه الشرب.