شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا فعلت شركات التكتنولوجيا فى تسريح العمال خلال الربع الأول من 2024؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفضت الشركات الهندية الناشئة وظائفها بنسبة 60% في الفترة من يناير إلى مارس 2024، وهو انخفاض كبير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقد لوحظت عمليات تسريح كبيرة للعمال في Byju's وShareChat وFlipkart وSwiggy وعلى مستوى العالم في Apple وMicrosoft وAmazon.

ويبدو أن الشركات الناشئة الهندية تتنفس الصعداء بعد تخفيض وظائف الموظفين، وإن لم يكن الأمر كذلك تمامًا، فقد أفادت التقارير أن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا أظهرت هذا العام تباطؤًا في عدد الموظفين الذين يتم تسريحهم كل شهر.

ويكشف تقرير حديث أن الشركات الهندية الناشئة في مجال التكنولوجيا سرحت أكثر من 2000 عامل في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

ووفقا لموقع Layoffs.fyi، وهو موقع تتبع تم الاستغناء عن أكثر من 2000 موظف، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 60 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

ويتماشى اتجاه التباطؤ فى عمليات تسريح العمال في الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا مع انخفاض توافر تمويل رأس المال الاستثمارى.

وتكشف البيانات أن 43 شركة قامت بتسريح العمال في الربع الأول، مما أثر على إجمالي 5358 عاملاً. وشهدت شركة Byju's العملاقة في مجال تكنولوجيا التعليم أكبر تخفيضات في الوظائف، حيث قامت بتسريح 1500 موظف في مختلف الأقسام.

إلى جانب شركة Byju's، نفذت العديد من الشركات الناشئة الأخرى أيضًا تخفيضات في القوى العاملة.

كما قامت منصة التواصل الاجتماعي ShareChat بتقليص حجم فريقها بنسبة 20 % ، مما أدى إلى الاستغناء عن حوالي 500 موظف.

كما شهدت شركات مثل Ola وMediBuddy وDealShare وMyGate وUpGrad وPristyn Care عمليات تسريح للعمال، حيث طردت كل منها 100 موظف.

لكن تسريح العمال لم يقتصر على الشركات الناشئة فحسب، ولم يكن العمالقة الكبار مثل Flipkart وSwiggy محصنين هذا العام أيضًا.

وأجرت شركة Flipkart الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية مراجعات الأداء السنوية، مما أدى إلى خفض ما يقرب من 1100 وظيفة.

وبالمثل، قامت Swiggy بتقليص حجم قوتها العاملة بمقدار 400 موظف في يناير، وهو ما يمثل 7 % من إجمالي موظفيها، كما خضعت شركات بارزة أخرى مثل InMobi وCure.fit وPristyn Care لتسريح العمال.



وفقًا للتقارير، ترتبط الطبيعة الدورية للتوظيف وتسريح العمال في الشركات الناشئة ارتباطًا مباشرًا باتجاهات التمويل،و شهد العام السابق، الذي تزامن مع "شتاء التمويل"، عددًا كبيرًا من عمليات تسريح العمال ما يقرب من 16400 موظف من 111 شركة.

على العكس من ذلك، خلال طفرة الاستثمار في عام 2021، كانت عمليات تسريح العمال أقل بكثير عند حوالي 4000.

وفي الوقت نفسه، بالنسبة لاتجاهات تسريح العمال العالمية، فإن الرسم البياني يتباطأ أيضًا ببطء ولكن ليس بالكامل، و يواصل عمالقة التكنولوجيا مثل Google وApple وAmazon التخفيضات القصيرة في أسعار الفائدة بعد عمليات إعادة الهيكلة.

وحتى الآن، قامت 237 شركة تكنولوجيا بتسريح 58499 موظفًا في عام 2024، وفي أبريل وحده، أعلنت العديد من الشركات عن تخفيضات جديدة في الوظائف.

وفى أبريل 2024، أعلنت شركات Apple وMicrosoft وAmazon عن تخفيضات كبيرة في الوظائف، و قامت شركة Apple بتسريح أكثر من 600 موظف بعد إغلاق مشروع السيارات الخاص بها وإلغاء Apple Watch Ultra المزودة بشاشة MicroLED، مما أثر على الموظفين في جميع أنحاء كاليفورنيا وأريزونا.

وتركز عملية إعادة هيكلة Microsoft، بقيادة Jared Spataro، على تحسين منتجات Copilot AI وتبسيط الفرق، مما يؤدي إلى تسريح العمال لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي.

كما قام قسم AWS في أمازون أيضًا بتخفيض قوته العاملة، بما يتماشى مع إعادة التنظيم على مستوى الشركة نحو المجالات الرئيسية مثل المتاجر الفعلية والتكنولوجيا.

وعلى الرغم من عمليات التسريح هذه، تتخذ الشركات تدابير لدعم موظفيها، و كانت عمليات تسريح العمال في شركة Apple جزءًا من تغييرات تشغيلية أوسع، وقد يكون العدد الدقيق أعلى مما تم الإبلاغ عنه.

وتعطي Microsoft الأولوية لتطوير الذكاء الاصطناعي، بينما تقدم أمازون الدعم لموظفي AWS المتأثرين للانتقال إلى أدوار جديدة، والتوظيف بنشاط في مجالات عمل أخرى، وتوفير حزم نهاية الخدمة، مما يعكس الالتزام تجاه القوى العاملة لديهم أثناء إعادة الهيكلة.