شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية حذف أو إلغاء تنشيط حساب Instagram الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد انستجرام أحد منصات التواصل الاجتماعي القليلة التي أصبحت الآن محفورة في أنماط حياتنا، سواء كنت تشارك صور عطلتك على Story، أو تشاهد مقاطع الفيديو، أو تتابع أصدقائك، فإن انستجرام يعد منصة واحدة للحصول على كل ذلك، ومع ذلك، فإن قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشة على المنصة قد يكون أمرًا مربكًا للكثيرين، ولهذا السبب يفضل الأشخاص حذف حساب انستجرام الخاص بهم للحصول على استراحة أو حتى أخذ استراحة قصيرة من منصة التواصل الاجتماعي عن طريق إلغاء تنشيطها.

إليك كيفية حذف حساب Instagram الخاص بك من جهاز Android أو iOS الخاص بك.

الخطوة 1: افتح تطبيق Instagram على جهاز Android أو iOS الخاص بك.

الخطوة 2: انتقل إلى ملف تعريف الحساب بالنقر فوق قائمة همبرغر.

الخطوة 3: افتح مركز الحساب ثم انتقل إلى التفاصيل الشخصية

الخطوة 4: الآن، اضغط على ملكية الحساب والتحكم فيه وحدد خيار التعطيل أو الحذف.

الخطوة 5: حدد الحساب الذي تريد إزالته وحدد حذف الحساب، ثم اضغط على متابعة.

الخطوة 6: حدد سبب حذف حسابك. أدخل كلمة مرور حساب Instagram الخاص بك واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لحذف حساب Instagram الخاص بك نهائيًا.

كيفية إعادة تنشيط حساب إنستجرام

يسمح لك إنستجرام بإعادة تنشيط حسابك إذا غيرت رأيك بعد حذفه أو إلغاء تنشيطه، هناك نافذة مدتها 30 يومًا بعد حذف حسابك أو إلغاء تنشيطه، إذا كنت ترغب في إعادة تنشيط حسابك خلال هذه الفترة، يمكنك ببساطة تسجيل الدخول إلى تطبيق Instagram وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.