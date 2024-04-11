شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتاج iPhone 14 يتجاوز مليار دولار في الهند منذ بداية 2024.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت بلومبرج نيوز أن شركة Apple قامت بتجميع أجهزة iPhone بقيمة 14 مليار دولار في الهند في السنة المالية 2024، وقال التقرير نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر إن شركة آبل تصنع الآن ما يصل إلى 14% أو حوالي 1 من كل 7 من أجهزتها المميزة من الهند.

وأضاف تقرير بلومبرج أن شركة فوكسكون قامت بتجميع ما يقرب من 67% بينما قامت شركة Pegatron بتصنيع حوالي 17% من أجهزة iPhone المصنوعة فى الهند، وقام مصنع ويسترون كورب في ولاية كارناتاكا بجنوب الهند، والذي استحوذت عليه مجموعة تاتا العام الماضي، بتصنيع الباقي.



وتتطلع شركة آبل بشكل متزايد إلى تنويع سلسلة التوريد الخاصة بها خارج الصين وسط التوترات الجيوسياسية بين بكين وواشنطن، حتى مع أن الصين لا تزال أكبر مركز لصنع iPhone في العالم.

وذكرت رويترز أن شركة Pegatron تجري محادثات متقدمة لتسليم السيطرة على منشأة تصنيع iPhone الوحيدة التابعة لها، والتي تقع بالقرب من تشيناي فى ولاية تاميل نادو الجنوبية، إلى مجموعة Tata Group.

وبموجب الصفقة، التي حظيت بدعم شركة أبل، تخطط تاتا للاحتفاظ بحصة لا تقل عن 65% في مشروع مشترك سيقوم بتشغيل مصنع بيجاترون بالقرب من تشيناي، على أن تقدم الشركة التايوانية الدعم الفني وتحتفظ بالباقي، وهو أحد الأصول.

وفي يناير، خفضت الحكومة الهندية رسوم الاستيراد على بعض الأجزاء المستخدمة في تصنيع الهواتف المحمولة إلى 10% من 15%، وهي خطوة أفادت شركات مثل Apple والتي تقوم بالتصنيع في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.