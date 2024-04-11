شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. جوجل تعرض رسائل تحذيرية للمستخدمين من مرسلين غير معروفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقال إن جوجل تعمل على رسالة تحذيرية جديدة لرسائل جوجل والتي يمكن أن تمنع المستخدمين من الوقوع في عملية تصيد احتيالي أو تثبيت برامج ضارة على أجهزتهم دون قصد، سيتم تشغيل هذه الميزة عندما ينضغط المستخدم على رابط مرسل بواسطة رقم غير محفوظ في جهات الاتصال، ويقال إن رسالة التحذير الجديدة تتطلب من المستخدمين اتخاذ خطوة إضافية لوضع علامة في المربع الذي يحتوي على رسالة تحذير قبل المتابعة إلى موقع الويب، والجدير بالذكر أن تقريرًا صدر مؤخرًا كشف أن ميزة المراسلة عبر الأقمار الصناعية قيد التطوير في Google Messages يمكن أن توفر اتصالاً ثنائي الاتجاه.

وفقًا لتقرير صادر عن PiunikaWeb، تم رصد الميزة من خلال تطبيق رسائل جوجل في محادثات RCS على الرغم من أن رسائل جوجل تعرض بالفعل نصًا تحذيريًا عند الضغط على عناوين URL المرسلة بواسطة أرقام غير معروفة، إلا أنه تحذير بسيط "هل تثق في المرسل" حيث يمكن للمستخدمين الضغط فوق "متابعة" وفتح الرابط، ويأتي التحذير المنبثق الجديد مع عملية من خطوتين يمكن تصميمها لمساعدة المستخدمين على التوقف مؤقتًا قبل أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الاستمرار أم لا.

استنادًا إلى لقطات الشاشة التي شاركها المرشد، تم تصنيف التحذير الجديد بشكل أكثر وضوحًا ويقول، "تحذير: هذا المرسل ليس أحد جهات الاتصال الخاصة بك"، ويضيف الرسالة، "قد يتم فتح روابط من أشخاص لا تعرفهم المحتوى غير المرغوب فيه والضار"، في حالة استمرار المستخدم في الرغبة في المتابعة، فسيتعين عليه تحديد المربع الذى ينص على "أدرك أن هذا الارتباط قد يكون ضارًا"، إذا قرر المستخدم عدم فتح الرابط، فيمكنه الضغط على زر "إلغاء".

وبما أن الميزة نفسها موجودة فى وضع RCS، فمن المحتمل أنها تعمل مع الرسائل القصيرة القياسية أيضًا، أكد تعليق منشور على منشور AssembleDebug على X المعروف سابقًا باسم Twitter أن التحذير ظهر حتى عند الضغط على الرابط الذي أرسله البنك الخاص بالمستخدم، ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الميزة قريبًا لمستخدمي Android على مستوى العالم.

من المحتمل أن ينقذ هذا التحذير الكثير من الأشخاص من الوقوع في فخ عمليات التصيد الاحتيالي، وبالنسبة إلى غير المطلعين، فإن عملية التصيد الاحتيالي هي نوع من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت حيث ينتحل المهاجم شخصية شخص مألوف للضحية أو كممثل لمؤسسة ويطلب من المستخدم الضغط فوق رابط، غالبًا ما يشبه موقع الويب المطابق للرابط موقع ويب شرعي ويطلب من المستخدم تسجيل الدخول، ولكن بمجرد إدخال معرف الحساب وكلمة المرور، يتم تسليمهما إلى المحتالين، الذين يمكنهم بعد ذلك استخدامه للوصول إلى الحسابات بأنفسهم.