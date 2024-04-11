شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب تحالف بيتكوين.. صندوق النقد الدولى يحجب المساعدات المالية عن السلفادور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن السلفادور في وضع متوتر مع صندوق النقد الدولي (IMF) لدمج بيتكوين مع نظامها المالي الأساسي، حيث يتم قبول عملة البيتكوين، وهي أقدم وأغلى عملة مشفرة، كعملة قانونية في السلفادور إلى جانب الدولار الأمريكي، وهو العملة الورقية للبلاد، حيث إن هذه المداعبة المالية للسلفادور مع هذه الأصول الرقمية شديدة التقلب لم تكن قرارًا يلقى قبولًا لدى صندوق النقد الدولي.

وطلب صندوق النقد الدولي من السلفادور تغيير سياساتها المتعلقة بالبيتكوين من أجل الحصول على مساعدة بقيمة 1.4 مليار دولار تحتاجها لتسريع مدفوعات الدين العام والالتزامات المالية الأخرى، ونظرًا لموقف السلفادور الثابت المؤيد للعملات المشفرة، فإن مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي متوقفة حاليًا، حسبما ذكر تقرير صادر عن النشرة الدولية InfoBae هذا الأسبوع.

وفي الأسبوع الماضي، تلقت السلفادور تحذيراً جديداً من أحد شركاء صندوق النقد الدولي، وقد أبلغ المسؤول بوضوح الرئيس السلفادوري ناييب بوكيلي أن المعهد يشعر بالقلق إزاء المخاطر المالية المرتبطة بالبيتكوين.

وعلى الرغم من الصراع المستمر مع صندوق النقد الدولي، حافظ بوكيلي على استمرار مشاركة السلفادور مع بيتكوين، وفي عام 2022، أنشأ Bukele مكتبًا وطنيًا للبيتكوين مكلفًا بمهمة الحفاظ على جميع السجلات الرسمية المتعلقة بالأصول الرقمية.

وقد وافق الرئيس السلفادوري على سندات بيتكوين للسماح للبلاد بجمع رأس المال لسداد ديون البلاد، مع تقديم مساهمة أيضًا للمنطقة الاقتصادية الخاصة الطموحة في بوكيلي والتي تسمى "مدينة بيتكوين"، عبر "رموز البركان"، وفي شهر أبريل من العام الماضي تقريبًا، عندما كان تداول عملة البيتكوين منخفضًا عند حوالي 29449 دولارًا، سجلت السلفادور انخفاضًا بنسبة 18% في التحويلات المالية المعتمدة على البيتكوين.

وفي ظل هذه الظروف، لا يزال من غير الواضح متى سينظر صندوق النقد الدولي في معالجة المساعدات المالية التي تحتاجها السلفادور، وفي الوقت نفسه، يعمل صندوق النقد الدولي مع مجموعة دول مجموعة العشرين لصياغة قواعد للإشراف على قطاع الأصول الرقمية المتقلب وتنظيمه، وقد تعاونت المنظمة أيضًا مع مجلس الاستقرار المالي (FSB) لصياغة هذه القواعد.

ويعمل صندوق النقد الدولي أيضًا على منصة جديدة لتمكين المعاملات الدولية من خلال العملات الرقمية للبنوك المركزية.