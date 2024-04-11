شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هونج كونج قريبة من الموافقة على أول صناديق استثمار فورية للبيتكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شخصان مطلعان على الأمر إنه من الممكن إطلاق صناديق تداول البيتكوين الفورية في هونج كونج هذا الشهر، ومن المرجح أن يتم الإعلان عن الموافقات الأولى الأسبوع المقبل، ومن شأن هذا الجدول الزمني أن يجعل هونج كونج أول مدينة في آسيا تقدم صناديق الاستثمار المتداولة الشهيرة، وهو أسرع بكثير من توقعات الصناعة لإطلاقها في وقت ما من هذا العام، وقام المنظمون بتسريع عملية الموافقة، وفقًا لأحد الأشخاص.

وبعد أن فقدت الكثير من بريقها كمركز مالي عالمي بسبب القيود أثناء الوباء واقتصاد الصين المتعثر والتوترات الصينية الأمريكية، حرصت سلطات هونج كونج على بذل ما في وسعها لتحسين جاذبية المدينة للتجارة المالية.

وقال أدريان وانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Metalpha، وهي شركة لإدارة ثروات العملات المشفرة مقرها هونج كونج: "إن أهمية صناديق الاستثمار المتداولة في هونج كونج بعيدة المدى لأنها يمكن أن تجلب استثمارات عالمية جديدة بالإضافة إلى دفع تبني العملات المشفرة إلى آفاق جديدة".

وأطلقت الولايات المتحدة أول صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المدرجة في الولايات المتحدة لتتبع عملة البيتكوين الفورية في يناير، حيث اجتذبت ما يقرب من 12 مليار دولار من صافي التدفقات الواردة، وفقًا لبيانات من BitMEX Research.

اكتسبت عملة البيتكوين أكثر من 60% هذا العام ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 73803 دولارًا في مارس، وتم تداوله بحوالي 69000 دولار يوم الأربعاء، وقال المصدران إن ما لا يقل عن أربعة من مديري الأصول في البر الرئيسي الصيني وهونج كونج قدموا طلبات لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة.

ومن بين المتقدمين وحدات هونج كونج التابعة لشركة China Asset Management وHarvest Fund Management وBosera Asset Management، وفقًا لما ذكره الشخصان ومصدر ثالث.

وحصلت وحدتا هونج كونج التابعتان لشركة China Asset Management وHarvest Fund Management على موافقة هذا الشهر لإدارة المحافظ الاستثمارية التي تستثمر أكثر من 10% في الأصول الافتراضية، وفقًا لموقع SFC الإلكتروني.

تعد الشركات الأم من بين أكبر شركات صناديق الاستثمار المشتركة في الصين، حيث تدير كل منها ما يزيد عن 1 تريليون يوان صيني (138 مليار دولار) من الأصول، وعلى الرغم من حظر تداول العملات المشفرة في الصين القارية، إلا أن المؤسسات المالية الصينية الخارجية كانت حريصة على المشاركة في تطوير أصول العملات المشفرة في هونج كونج.

وافقت هونغ كونغ على أول صناديق استثمار متداولة للعقود الآجلة للعملات المشفرة في أواخر عام 2022. وشهدت أكبرها – CSOP Bitcoin Futures ETF – تضخم أصولها الخاضعة للإدارة سبع مرات منذ سبتمبر إلى حوالي 120 مليون دولار ز

وقالت شركة Value Partners ومقرها هونج كونج أيضًا إنها تستكشف إطلاق صندوق استثماري متداول للبيتكوين. ولم تكشف عما إذا كانت قد قدمت طلبًا.