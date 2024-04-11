شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشترى أونلاين فى العيد.. 15 نصيحة للحفاظ على بياناتك من السرقة أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت عمليات الاختراق وسرقة البيانات الشخصية والمالية تتزايد بشكل مستمر، ومع الاحتفال بعيد الفطر المبارك قد يفكر أي شخص في شراء شيء ما عبر الإنترنت، لذا من المهم الحفاظ على أمان بياناتك عند التسوق عبر الإنترنت، وفيما يلي نقدم مجموعة من النصائح لحماية أمانك الرقمي كما يلى:

كلمات المرور:

استخدم كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب.

استخدم مزيجًا من الحروف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.

لا تستخدم معلومات شخصية سهلة التخمين مثل تاريخ ميلادك أو اسمك.

استخدم مدير كلمات المرور لتخزين كلمات المرور الخاصة بك بأمان.

التصفح:

كن حذرًا من المواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني المشبوهة.

لا تنقر على الروابط في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية من جهات غير معروفة.

تأكد من أن متصفحك محدث ببرامج الأمان.

استخدم شبكة افتراضية خاصة (VPN) عند الاتصال بشبكة Wi-Fi عامة.

التطبيقات:

قم بتنزيل التطبيقات من متاجر التطبيقات الرسمية فقط.

اقرأ مراجعات التطبيقات قبل تنزيلها.

لا تمنح التطبيقات أذونات أكثر مما تحتاجه.

الحسابات:

قم بتفعيل المصادقة الثنائية (2FA) لحساباتك.

كن حذرًا من المعلومات الشخصية التي تشاركها على الإنترنت.

قم بمراجعة نشاط حساباتك بانتظام

الوعي:

كن على دراية بأحدث تهديدات الأمن السيبراني.

نصائح إضافية:

استخدم برامج مكافحة الفيروسات وبرامج مكافحة البرامج الضارة.

قم بتحديث برامجك بانتظام.

احتفظ بنسخة احتياطية من بياناتك.