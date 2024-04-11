شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زراعة المحاصيل فى الفضاء عام 2026.. إليك ما يمكن توقعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة ناشئة في مجال الزراعة العمودية من المملكة المتحدة على الارتقاء بتقنياتها إلى آفاق جديدة، حيث منحت وكالة الفضاء البريطانية شركة Vertical Future مبلغًا قدره 1.5 مليون جنيه إسترليني لبناء مزرعة مستقلة في المدار، حيث سيتم تركيب حديقة الخضروات ذات التقنية العالية في أول محطة فضائية تجارية في العالم.

يتم تشييد المحطة حاليًا بواسطة شركة أكسيوم سبيس ومقرها الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تفتح المحطة أبوابها لرواد الفضاء المتحمسين في عام 2026.

تعد المحطات الفضائية أرض اختبار مثالية لزراعة الفاكهة والخضراوات وحتى الأدوية في الجاذبية الصغرى، من المرجح أن تكون الدروس المستفادة هنا حاسمة لإطعام البشر الجياع بمجرد إنشاء متجرًا على القمر أو المريخ.

وقال الدكتور جين بروملي، كبير المسؤولين العلميين في Vertical Future، كلما ذهبنا إلى الفضاء، كلما سنحتاج إلى إنتاج المزيد أثناء وجودنا هناك، سواء كان ذلك طعامًا أو مواد حيوية أو أدوية". "يُنظر إلى مرافق زراعة النباتات على أنها جزء من الحل، وفقا لما أوردته TheNextWeb.

يقع المقر الرئيسي لشركة Vertical Future في لندن، وتقوم بتصميم وتصنيع ونشر المزارع العمودية الآلية بالكامل، وتزرع النباتات تحت أضواء LED في صناديق معدنية مكدسة على نظام رفوف يبلغ ارتفاعه عدة أمتار.

وتحافظ الروبوتات القادرة على التحرك لأعلى ولأسفل ومن اليسار إلى اليمين على صحة المحاصيل، معالجة البذور إلى الحصاد مؤتمت بالكامل وغيرها.

في الفضاء،

ويحتاج نظام Vertical Future في الفضاء إلى التغلب على مجموعة جديدة تمامًا من التحديات. قال بروملي: "القضية الرئيسية هي سقي وتغذية (النباتات)". "في الجاذبية الصغرى يجب التحكم في أي حركة للسوائل بعناية لأن الماء لا يتجمع بنفس الطريقة التي يتجمع بها على الأرض."

وتستكشف شركة Vertical Future استخدام نوع من "الوسادة" التي تحتوي بأمان على السائل لتستخدمه النباتات، ويعتمد هذا على الأبحاث السابقة التي أجرتها وكالة ناسا حيث قام رواد الفضاء بحقن الوسائد يدويًا بمادة مخصبة (أسمدة ممزوجة بالماء)، سيعمل بدء التشغيل الآن على أتمتة العملية.

لقد قام رواد الفضاء بتجربة زراعة النباتات في الفضاء لعقود من الزمن، على الرغم من أن هذه الجهود ظلت محدودة النطاق، حيث يتلقى الطاقم حاليًا في محطة الفضاء الدولية (ISS) شحنات منتظمة من الوجبات المجففة بالتجميد لتغطية احتياجاتهم الغذائية.

ولكن عندما يغامر رواد الفضاء برحلة أبعد إلى الفضاء – حيث يسافرون لأشهر أو سنوات – فإن الفيتامينات الموجودة في الأطعمة المعبأة سوف تتحلل، مما يمثل مشكلة لصحتهم، لذا الفواكه والخضروات الطازجة المزروعة حديثًا هي الحل الوحيد القابل للتطبيق.

ويشير بروملي إلى أن "النباتات ليست مهمة فقط لتغذية رواد الفضاء، بل هناك فائدة نفسية مثبتة لتناول المنتجات الطازجة". "لا يمكن الاستهانة بتجربة الملمس والنكهات من الأطعمة الطازجة فيما يتعلق برفاهية رواد الفضاء، وبينما نسافر لمسافات أبعد ونقضي وقتًا أطول في الفضاء، فهذا أمر بالغ الأهمية.

وتقوم شركة Vertical Future ببناء أول نموذج أولي لمزرعة فضائية هذا العام، وتخطط لاختبار النظام في محطة الفضاء الدولية العام المقبل قبل نشره في المحطة الفضائية التجارية الجديدة في العام التالي.

وكانت الزراعة العمودية شائعة قبل بضع سنوات ووعدت الشركات الناشئة بمستقبل يمكن فيه إنتاج الغذاء محليًا وبشكل أكثر استدامة.

وكان الاستثمار في الزراعة العمودية العام الماضي جزءا صغيرا مما كان عليه قبل ثلاث سنوات فقط القدرة بـأ 100 مليون يورو، مقارنة بأكثر من 500 مليون يورو في عام 2020، وفقا لبيانات شركة بيتشبوك.

في حين أن المزارع العمودية تعتبر فكرة رائعة، إلا أن التكاليف من حيث المال والطاقة لا تزال مرتفعة مقارنة بالزراعة التقليدية. لهذا السبب، حتى اليوم، يتم زراعة جزء صغير فقط من الأطعمة التي تتناولها يوميًا في المزارع العمودية.

اعتادت شركة Vertical Future على زراعة المحاصيل وبيعها للمطاعم ومحلات السوبر ماركت فقط، لكنها لم تكن مربحة لذا قررت التحول إلى محورها. والآن تركز الشركة على بيع الأبراج المتنامية، حيث يمكن لأي شخص من محلات السوبر ماركت إلى شركات الأدوية شرائها.