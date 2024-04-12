شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا ستأخذ أول رائد فضاء غير أمريكى إلى القمر 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستصبح اليابان أول دولة غير أمريكية تضع أقدامها على سطح القمر، حيث سينضم زوج من رواد الفضاء اليابانيين إلى مهمة Artemis 3 التابعة لناسا والمقرر إطلاقها في عام 2026، والتي يمكن أن يتبعها رواد فضاء يقومون بإنشاء قواعد على سطح القمر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أعلن الرئيس جو بايدن الشراكة، بينما كان رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو يزور الولايات المتحدة وتسعى واشنطن إلى تعزيز العلاقات.

وأشاد كيشيدا بالإعلان ووصفه بأنه "إنجاز ضخم"، قائلا إن اليابان ستزود بمركبة جوالة للبرنامج الذي سيكون حيويا لبناء موطن على سطح القمر.

أصبحت اليابان الدولة الخامسة التي تنجح في إنزال مركبة فضائية على سطح القمر، حيث هبطت مركبة Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) في شهر يناير.

ومع ذلك، حاولت الأمة إطلاق مركبة الهبوط Hakuto-R Mission 1 (M1) في أغسطس 2023، وفقدت المركبة، التي طورتها شركة iSpace الخاصة، الاتصال بعد وقت قصير من هبوطها على سطح القمر وفُقدت قبل أن تهبط.

لكن الآن، سترسل وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) رائدي فضاء إلى جانب مهمة 3 Artemis التابعة لناسا، لكن واحدًا فقط سيهبط على سطح القمر.

يسعى برنامج أرتميس التابع لناسا إلى إعادة البشر إلى القمر لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا، وبناء وجود قمري مستدام قبل البعثات المحتملة إلى المريخ.

عملت طوكيو وواشنطن جنبًا إلى جنب في قطاع الفضاء لسنوات، وتعاونتا بشكل خاص في العمليات في محطة الفضاء الدولية (ISS).