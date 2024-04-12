شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل أداة جديدة تشمل العديد من ميزات الذكاء الاصطناعى عبر سبوتيفاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل سبوتيفاي على استغلال الذكاء الاصطناعي لتعزيز خدماتها بميزة جديدة تمكن المستخدمين من إنشاء قوائم تشغيل باستخدام المطالبات النصية.

وتعد الميزة التي يطلق عليها اسم AI Playlist، هي حاليًا في مرحلة تجريبية ومتاحة على أجهزة أندرويد وiOS للمشتركين المميزين في أستراليا والمملكة المتحدة.

ومن المثير للاهتمام أن الأداة الجديدة تتجاوز طلبات إنشاء قائمة التشغيل القياسية بناءً على النوع أو الفنانين، وبدلاً من ذلك يمكن أن تتضمن المطالبات الأنشطة والألوان والأماكن والرموز التعبيرية.

وفي الوقت نفسه، يمكن للمستخدمين أن يصبحوا مبدعين مثل طلب اقتراحات شخصية "تمنح أدمغتهم عناقًا دافئًا كبيرًا" أو تجعلهم يشعرون وكأنهم الشخصية الرئيسية في الفيلم، وفقا لسبوتيفاي.