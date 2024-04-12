شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو iPhone يشتكون: آخر تحديث لـiOS يجعل الأجهزة غير قابلة للاستخدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى التحديث الأخير لنظام iOS من أبل إلى جعل بعض أجهزة iPhone "غير قابلة للاستخدام"، مما أجبر المستخدمين على طلب المساعدة من المتخصصين فى متاجر عملاق التكنولوجيا، وقد طلب العديد من هؤلاء المستخدمين المحبطين المساعدة على منصات التواصل الاجتماعى، زاعمين أن تطبيقاتهم تعطلت وأن هواتفهم الذكية تتجمد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت إحدى مالكات هواتف iPhone، أن هاتفها الذكى تم تحديثه لكن الشاشة لم تستجيب عندما حاولت فتحه بتمريرة سريعة.



وأضافت، أنه بمجرد أن أحضرته إلى متجر Apple وطلبت منهم إعادة تشغيل الجهاز، بدأ العمل بشكل صحيح، ولكن هناك طريقة لإصلاح أجهزة iPhone المعطلة فى المنزل باستخدام جهاز كمبيوتر محمول.



وأشار أحد المعلقين إلى أن صوت هواتفهم كان يتوقف بشكل عشوائى، ولم تكن سماعات AirPods الخاصة به تقوم بالتبديل بين الأجهزة، وحتى لوحة المفاتيح كانت بها مشكلة.



تم إصدار أحدث نظام تشغيل من Apple لأجهزة iPhone، المسمى iOS 17.4.1، "عبر الأثير" (OTA) بدءًا من 21 مارس 2024، ولكن للترقية إلى البرنامج الأخير، يجب أن يحتوى جهاز iPhone على قدر معين من البطارية وأن يكون متصلًا بشبكة WiFi.



ولإصلاح المشكلة، يقوم الموظفون فى متجر Apple Store بتوصيل أجهزة iPhone بجهاز كمبيوتر محمول وإعادة تثبيت نظام التشغيل iOS بالكامل.



سيعمل هذا الإصلاح حتى إذا كنت قد قمت بالفعل بتنزيل iOS 17.4.1، وفقًا لتقارير وسائل التواصل الاجتماعى من المستخدمين الذين فعلوا ذلك.