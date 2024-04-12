شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة GTA VI.. كل ما نعرفه عنها؟ الجدول الزمنى وأبرز المميزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من عشاق الألعاب أو لديك اهتمام كبير بالألعاب، فربما تكون قد سمعت عن اللعبة الأكثر انتظارًا في العام المقبل، وهي GTA VI، حيث أعلنت شركة Rockstar Games، في وقت إطلاق العرض الأول للعبة، أن اللعبة سيتم إطلاقها في عام 2025، والآن بعد بضعة أشهر من العام الذي سيتم فيه إطلاق GTA VI أخيرًا للعالم، بدأت الشائعات حول اللعبة بدأت تظهر على قدم وساق.

وكشف تقرير حديث صادر عن Mike Straw من Insider Gaming أن GTA VI يمكن أن تكون هنا خلال الربع الأول من عام 2025، وإذا حدث ذلك، فقد يعني ذلك أننا على بعد أقل من عام من إطلاق اللعبة، وبالنظر إلى أن عشاق GTA كانوا ينتظرون اللعبة لأكثر من عقد من الزمن، فلا يبدو أن العام الآخر سيكون وقتًا طويلاً للانتظار.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يتمكن لاعبو XBox وPlayStation من لعب اللعبة قبل لاعبي الكمبيوتر الشخصي حيث من المتوقع أن يتم إصدار اللعبة لوحدات التحكم أولاً، يليها إصدار الكمبيوتر الشخصي، ومع ذلك، هذه مجرد تكهنات في هذه المرحلة ولم يتم تأكيد أي شيء من قبل Rockstar Games حتى الآن، لذا، إذا كنت من مستخدمي الكمبيوتر الشخصي، فلا تستسلم بعد.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تكون خريطة GTA VI هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ Rockstar Games، حتى أنها تتفوق على أمثال Red Dead Redemption 2، وقد قام أحد مستخدمي Reddit بتجميع قائمة بالمواقع التي تم تضمينها في اللعبة، مما يشير إلى أنها ستمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، فلوريدا لتشمل أجزاء من جورجيا أيضًا.

ومع ذلك، لم تؤكد Rockstar Games هذه التفاصيل أو تقدم المزيد من المعلومات بعد، وبصرف النظر عن الخريطة، ادعى مستخدمو Reddit أيضًا أن GTA VI من المرجح أن تحتوي على أكبر عدد من الألعاب المصغرة على الإطلاق في السلسلة، ويمكن أيضًا تقديم لعبة صيد صغيرة جديدة تمامًا إلى الامتياز.

وللوصول إلى ما نعرفه، كان من الواضح من العرض الأول أن اللعبة ستضم بطلة أنثى تدعى لوسيا هذه المرة، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تضمين شخصية أنثوية مركزية في السلسلة، والمعجبون متحمسون جدًا لذلك، وسيكون هناك أيضًا شخصية ذكورية أخرى يُشاع أن اسمها هو جيسون.

أيضًا، ستعيدنا GTA VI إلى أيام Vice City حيث بدت المواقع في العرض الترويجي للعبة مشابهة تمامًا لتلك الموجودة في إصدار 2002، وقد شوهدت غروب الشمس والشواطئ واليخوت في العرض الترويجي، مما يذكرنا جميعًا بالأيام الخوالي حيث كنا سوف يلعب دور تومي فيرسيتي في GTA Vice City.

وظهرت أيضًا شائعات عن المقطع الدعائي الثاني للعبة. أفيد أن العرض الثاني للعبة GTA VI قد يصدر بحلول شهر مايو من هذا العام. ومع ذلك، لا توجد كلمة رسمية حول هذا الموضوع حتى الآن.