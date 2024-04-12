علوم وتكنولوجيا

مشاركة "الحالة" على انستجرام.. ميزة جديدة من واتساب

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الشارقة - اميمة ياسر - تطرح اتساب قريبا ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بمشاركة تحديثات الحالة الخاصة بهم على انستجرام بسلاسة.

وكشفت الميزة القادمة في لقطة شاشة مسربة أنه سيكون لدى المستخدمين خيار تنشيط وظيفة النشر المتبادل، مما يمكنهم من مشاركة تحديثات حالة WhatsApp الخاصة بهم مباشرة مع قصص انستجرام الخاصة بهم، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة ستكون غير نشطة في البداية، مما يتطلب تفعيلًا يدويًا من قبل المستخدم.

أحد الجوانب البارزة لهذا التكامل هو مرونته. سيحتفظ المستخدمون بالتحكم الكامل في تفضيلات المشاركة الخاصة بهم، مع القدرة على تمكين أو تعطيل ميزة النشر المتعدد في أي وقت، وبالإضافة إلى ذلك، تتم معالجة المخاوف المتعلقة بالخصوصية، حيث يمكن للمستخدمين إدارة الجمهور لمنشورات قصص انستجرام الخاصة بهم مباشرة من خلال إعدادات التطبيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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