شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مرحلة القمر اليوم.. عنده كم يوم ونسبة إضاءته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبلغ عمر القمر اليوم 4 أيام وهو في مرحلة الهلال الشمعي من دورته القمرية، وهي مضاءة بنسبة 20٪، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وفي بعض الأحيان يكون مجرد قطعة من الضوء الخافت.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تحدث المراحل الأربعة الأساسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر هو أكثر مراحله إبهارًا.

في حين أن القمر لديه أربع مراحل أساسية كل شهر، إلا أنه يتغير دائمًا، وعندما تراقب القمر خلال الشهر، شاهد كيف ينمو من قمر جديد إلى الربع الأول من القمر.

كما أن القمر مع نموه، يُعرف باسم القمر المتنامي، ويزداد تدريجيًا من "هلال" شمعي لشكله فى الربع الأول من القمر، ومع استمراره في السطوع، يأخذ شكلًا مستطيلًا أو "أحدبًا" حتى يصل إلى مرحلة اكتمال القمر، ثم سيكرر الخطوات في الاتجاه المعاكس بينما يتجه مرة أخرى إلى القمر الجديد.



ستكون مرحلة القمر التالية في أبريل هي "قمر الربع الأول"، وستحدث يوم الاثنين 15 أبريل.



أما عن المرحلة الحالية وهى القمر الجديد فتسمى بـ "المرحلة غير المرئية للقمر"، وفقًا لوكالة ناسا، لأن الجانب المضيء من القمر يتجه بعيدًا عن الأرض باتجاه الشمس.