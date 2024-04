شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Ubisoft وEvil Empire تعلنان عن موعد إطلاق لعبة Rogue Prince of Persia والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مغامراته في Metroidvania في لعبة Prince of Persia: The Lost Crown، التي صدرت في يناير، تعود سلسلة الألعاب الشهيرة ذات الشفرات المزدوجة في لعبة The Rogue Prince of Persia، وهي لعبة روج لايت جديدة ثنائية الأبعاد تعمل على منصات الحركة، وسيكون الوصول المبكر متاح على Steam في 14 مايو.



وقد تم تطوير لعبة Prince of Persia القادمة بواسطة صانع Dead Cells Evil Empire ونشرتها Ubisoft، وتتميز بأسلوب فني كارتوني ملون وتتميز بألعاب المنصات والحركة القتالية المألوفة في السلسلة.

وتم الكشف عن The Rogue Prince of Persia من خلال مقطع دعائي خلال البث المباشر لمبادرة Triple-I، حيث تم عرض لقطات سينمائية مذهلة وقليل من أسلوب اللعب، ووفقًا لـ Ubisoft، تدور أحداث اللعبة في مدينة قطسيفون الخيالية، عاصمة الإمبراطورية الفارسية، تحت حصار جيش الهون المملوك، وعلى عكس The Lost Crown، سيتمكن اللاعبون هنا من السيطرة على الأمير الذي يحمل اسمه، والذي يمتلك كرة سحرية تعيد إحيائه عند كل وفاة.

كما هو متوقع من لعبة rogue-lite، سيموت اللاعبون، ليتم إحيائهم وإعادتهم مرة أخرى في البداية، وتستمر الدورة في التكرار حتى يقوم اللاعبون بترقية مهاراتهم وتحسين مهاراتهم ليصبحوا جيدين بما يكفي لإكمال الجولة الكاملة من اللعبة، ومع كل محاولة، سيستكشف اللاعبون مناطق أحيائية جديدة، ويجربون أسلحة جديدة، ويكتسبون معرفة قيمة، ويجدون الحلي ويجهزونها ويطورون معداتهم أثناء محاولتهم إنقاذ المدينة من الغزو.

ويُظهر المقطع الترويجي أميرًا بهلوانيًا يمكنه الركض على الحائط والقفز والانزلاق حول العوائق القاتلة في أقسام المنصات الصعبة، وسيتقدم اللاعبون عبر مستويات تم إنشاؤها إجرائيًا، ويقاتلون الهون المشبعين بالسحر الشاماني المظلم والمخلوقات الفاسدة من خلال مناطق ملونة ومتنوعة مستوحاة من الهندسة المعمارية الفارسية.

وسيكون لدى الأمير أيضًا مجموعة متنوعة من الأسلحة تحت تصرفه للمساعدة في القتال، ويمكن للاعبين تجهيز الخناجر المزدوجة والرماح والسيوف العريضة والفؤوس، وكذلك إضافة مجموعة مختارة من الدروع والأقواس وخطافات التصارع والمزيد كأسلحة ثانوية، وفقًا لـ Ubisoft.

إن مطوري Evil Empire ليسوا غرباء على هذا النوع من ألعاب روجلايك، حيث شاركوا في تطوير Dead Cells مع Motion Twin، ووفقًا لـ Ubisoft، اقترب الاستوديو من الناشر من خلال لعبة rogue-lite الخاصة به على Prince of Persia.



وعادت سلسلة الألعاب المميزة بعد سنوات من الغياب في وقت مبكر من هذا العام مع إطلاق لعبة Prince of Persia: The Lost Crown، وتمثل لعبة The Lost Crown، وهي لعبة منصة الحركة 2.5D Metroidvania، بداية جديدة للامتياز، حيث تتميز بمنصة سريعة الاستجابة ومعارك سريعة الوتيرة.



وفي مراجعتنا للعبة، وجدنا Prince of Persia: The Lost Crown نظرة ملهمة على هذا النوع الذي يرسم مسارًا جديدًا لمستقبل السلسلة.