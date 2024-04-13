شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Vampire Survivors قادمة إلى PlayStation الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد لبعة Vampire Survivors لدخول منصة جديدة تمامًا، بعد أكثر من عامين من تجاوز شعبيتها على Steam وAndroid وiOS وXbox، من المقرر أن تصل اللعبة إلى PlayStation 4 وPS5 في صيف 2024.



وفقا لما ذكره موقع "engadget"، سيتضمن إصدار PlayStation جميع المحتويات القابلة للتنزيل (DLC) وآخر التحديثات.



إلى جانب إعلان المنصة الجديد، ستحصل Vampire Survivors أيضًا على مجموعة من المحتوى القابل للتنزيل المتقاطع في 9 مايو.



تجلب Vampire Survivors: Operation Guns شخصيات وأسلحة كونترا إلى اللعبة مع بيان المهمة، "لقد تم اختطاف كلب أخت ابن عم الرئيس من قبل Red Falcon.. هل أنت مستعد بما فيه الكفاية لتأتي للإنقاذ؟ نحن نراهن أنك كذلك".



بأسلوب الكونترا الكلاسيكي، ستشجع الشخصيات المضافة في Operation Guns على زيادة الحد الأدنى والتلاعب بالإحصائيات، وسيكون هناك 11 لاعبًا جديدًا إجمالاً.



يضيف المحتوى القابل للتنزيل (DLC) 22 سلاحًا ومرحلة جديدة ومنحنى صعوبة الممرات القديمة.



تحتوي الموسيقى التصويرية الخاصة بها على ستة أغانٍ تجمع بين موسيقى Contra Jams وريمكسات Vampire Survivors.



مع وصول تحديثين كبيرين في فصلي الربيع والصيف، يبدو أن Vampire Survivors يستمتعون بالضوء على عكس المعروف عن طبيعة مصاصى الدماء، قد يكون ذلك بسبب عدم وجود مصاصي دماء حقيقيين في اللعبة، فقط جحافل من أنواع الوحوش الأخرى وساعات من الترفيه الدموي الطائش.