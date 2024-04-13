شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مواصفات أول قفل ذكى ولوحة مفاتيح محدثة يمكن التحكم فيها عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مؤسسة Yale على تسهيل العمل بدون مفتاح من خلال نظام القفل الذكي الذي يمكن تعديله وتحديثه على معظم البراغي الموجودة، حيث إنه لن تحتاج إلى استبدال الأجهزة الموجودة بقفل Yale Approach Lock المزود بشبكة Wi-Fi، إنه قفل ذكي داخلي يمكن تثبيته فى 10 دقائق فقط، وستحتاج فقط إلى مفك براغي لمساعدتك في إنجاز المهمة.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، يتميز بمظهر نحيف إلى حد ما حيث أنه سيوضع على بعد 1.6 بوصة فقط من الباب، وبمجرد تثبيت القفل الذكي، ستتمكن من استخدام ميزات مثل القفل التلقائي وإلغاء القفل التلقائي.



إذا كنت بعيدًا عن المنزل وتريد السماح لصديق بسقي النباتات أو الاطمئنان على حيواناتك الأليفة، فيمكنك فتح الباب عن بُعد عبر تطبيق Yale Access.



يعمل هذا القفل الذكى مع المساعد الذكى بسهولة من نوع Amazon Alexa وGoogle Home، والجديد أيضًا هو لوحة مفاتيح Yale، المتوافقة مع منهج الشركة، والعديد من منتجات الشركة الأخرى، فباستخدام ميزة القفل بلمسة واحدة، يمكنك قفل الباب وفتحه برمز شخصي.

يمكنك تزويد الضيوف برموز وصول فريدة، من خلال لوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية حاصلة أيضًا على تصنيف IPX5 لمقاومة الطقس ويمكنك وضعها في أي مكان داخل نطاق البلوتوث الخاص بالقفل.



تخطط المؤسسة أيضا لإصدار نسخة في وقت لاحق من هذا العام تتيح لك فتح الباب ببصمة إصبعك، وكلا العنصرين متاحان الآن في الولايات المتحدة.