تكنولوجيا: صور مسربة توضح تصميم وأبعاد هاتف Sony Xperia 1 VI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث الصور المسربة ثلاثية الأبعاد عن تصميم وأبعاد هاتف سوني Sony Xperia 1 VI قبل الإعلان الرسمي المرتقب.

تستعد شركة سوني لإطلاق إصدار جديد للأسواق قريباً، ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن سوني تتجه لتغيير الأبعاد التي تميزت بها إصدارات الشركة السابقة من هواتفها الذكية، وتؤكد أحدث الصور المسربة على هذه التفاصيل.

ولقد أوضحت التفاصيل السابقة أن Xperia 1 VI يأتي بتصميم أقصر وإتساع أكبر مقارنة بالإصدارات السابقة، كما أشارت بعض التسريبات أن هذا الإصدار لن يتميز بدقة عرض 4K في الشاشة.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن الإصدار الجديد يأتي بنفس إعدادات الكاميرة المقدمة في هاتف Xperia 1 V الحالي.

ولقد أوضح مصدر التسريبات أن هاتف Xperia 1 VI يأتي بحجم شاشة 6.5 إنش، كما تدعم سوني هذا الإصدار بمدخل مخصص للسماعات، مع زر مخصص لغالق الكاميرة في الإطار الأيمن من الهاتف.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن هاتف Xperia 1 VI يتميز بأبعاد 161.9 في 74.5 في 8.4مم، لذا تستبدل سوني الأبعاد الشائعة في إصدارات الشركة 21:9.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن سوني تخطط للإعلان عن Sony Xperia 1 VI في حدث يعقد في شهر مايو من هذا العام، وهو نفس الموعد الذي قدمت فيه سوني هاتف Xperia 1 V للأسواق.

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