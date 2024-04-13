تكنولوجيا: سامسونج تستعد لدفع تحديث OneUI 6.1 لهذه الإصدارات في شهر مايو!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة سامسونج على خططها لدفع تحديث OneUI 6.1 لعدد جديد من هواتف الشركة في بداية شهر مايو، على أن يأتي التحديث بواجهة الذكاء الإصطناعي الجديدة Galaxy AI.

تقدم العملاق الكوري قريباً لإصدارات 2021 و2022 من هواتف وأجهزة الشركة التحديث الجديد من واجهة المستخدم OneUI 6.1، ومن المقرر أن يصل التحديث للمستخدمين في شهر مايو على أن يشمل سلسلة هواتف Galaxy S22.

أيضاً إلى جانب سلسلة Galaxy S22 تقدم سامسونج تحديث OneUI 6.1 لمستخدمي هواتف Z Fold4، وFlip4، وسلسلة أجهزة Tab S8 اللوحية، إلى جانب هاتف Galaxy S23 FE.

من جانب أخر لن تدعم سامسونج سلسلة Galaxy S21 وهواتفها القابلة للطي التي قدمت في 2021 بجميع مميزات الذكاء الإصطناعي التي قدمت للإصدارات الحالية.

ولقد حددت التفاصيل التي جاءت من موظفي سامسونج الإصدارات المقرر تحديثها والتي تشمل Galaxy S22 وS22 Plus وS22 Ultra وZ Fold4 وZ Flip4 وTab S8 وTab S8 Plus وأيضاً Tab S8 Ultra.

وتدعم سامسونج هذه الإصدار بمميزات الذكاء الإصطناعي التي تشمل ميزة تحرير الصور بتقنية الذكاء الإصطناعي، وميزة الترجمة الحية، والملخصات، وأيضاً ميزة رسم دائرة للبحث.

بينما تدعم هواتف Galaxy S21 وS21 Plus وS21 Ultra وZ Flip3 وZ Fold3 بعدد محدود من مميزات الذكاء الإصطناعي تشمل رسم دائرة للبحث، وميزة “Magic Rewrite”، ومن المتوقع أن يصل عدد الوحدات المقرر تحديثها بواجهة OneUI 6.1 إلى 200 مليون وحدة.

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