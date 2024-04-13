شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع قيمة أسهم أبل بمقدار 112 مليار دولار بعد الإشارة إلى نية الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاقب سوق الأوراق المالية شركة أبل هذا العام لفشلها في تقديم رؤية حول المكان الذي سيأتي منه نموها المستقبلي، ولكن في الوقت نفسه فإن قرار شركة أبل بإصلاح خط كمبيوتر Mac الخاص بها للتركيز على الذكاء الاصطناعي، كما ذكرت بلومبرج، ضرب على وتر حساس لدى المستثمرين، ما أدى إلى ارتفاع السهم بنسبة 4.3٪ وإضافة 112 مليار دولار من القيمة في أفضل أداء له منذ عام تقريبًا.

وقال أنتوني ساجليمبيني، كبير استراتيجيي السوق في شركة Ameriprise Financial: "إن أي إعلان يدفع الذكاء الاصطناعي إلى استخدام الأجهزة الاستهلاكية يمكن أن يكون مفيدًا جدًا لشركة Apple"، "لكن التأثير لم يتحدد بعد."

وسيكون هذا أمرًا أساسيًا لتقييم ما إذا كان هذا الارتفاع الأخير يمكن أن يستمر، وقبل الإعلان الأخير، انخفض السهم بنسبة 15٪ عن أعلى مستوى قياسي سجله في ديسمبر، مما أدى إلى محو أكثر من 460 مليار دولار من القيمة السوقية، و مع تداولها بالقرب من أدنى مستوى لها منذ عام تقريبًا، من الواضح أن صائدي الصفقات يمكن أن يبرروا اغتنام فرصة أحدث طعنة لشركة أبل فيما يتعلق بأهمية الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، فإن الحفاظ على هذا الزخم سيعتمد على قدرة شركة أبل على الوفاء بوعد النمو، وبالنسبة لشركة التكنولوجيا العملاقة فإن هذا يعني على الأرجح إدخال الذكاء الاصطناعي في iPhone.

التداول بسعر مخفض

وقال دانييل سكيلي، رئيس فريق أبحاث واستراتيجيات سوق إدارة الثروات في مورجان ستانلي: "نعتقد أن شركة أبل ستعود"، "من الصعب المراهنة ضد بعض الفائزين الدائمين إلى الأبد."

لقد دفعت شركة أبل ثمناً باهظاً لركودها الأخير، إنها واحدة من أضعف الشركات أداءً بين ما يسمى بـ Magnificent Seven هذا العام، متخلفة فقط عن شركة Tesla Inc، وهذا ما جعلها رخيصة نسبيًا.

ويتم تداول السهم بمعدل 26 ضعف الأرباح، وهو خصم على نظرائه من الشركات الكبيرة مثل Microsoft Corp، وهو أقل تكلفة من مؤشر Nasdaq 100، الذي يبلغ متوسط مضاعفته 27، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

ويعكس الأداء الضعيف عدم وجود استراتيجية محددة للذكاء الاصطناعي وعدة أرباع من الاتجاهات الضعيفة، على الرغم من الوضع المالي القوي للشركة وتوليد الإيرادات المؤكدة، وقال سكيلي: "إنها تتمتع بكل هذه الصفات الدفاعية، مثل التدفق النقدي والميزانية العمومية وعمليات إعادة الشراء" "سوف تبدأ في تحديد المزيد من الوضوح والرؤية حول خط أنابيب الذكاء الاصطناعي الخاص بها، وعلى الرغم من أنه قد لا يكون الأمر كذلك هذا العام، إلا أن التوقعات تتزايد بالنسبة لجهاز iPhone يدعم الذكاء الاصطناعي، وبعبارة أخرى، أصبحت جذابة بشكل متزايد.

حماسة صندوق التحوط

يرى بنك JPMorgan Chase & Co أن الحماس المتزايد لشركة Apple بين مستثمري صناديق التحوط، حيث يعوض انخفاض تقييمها ورياح الذكاء الاصطناعي التحديات في الصين وأعمال خدمات الشركة.