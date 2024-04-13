الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت الهيئة، أنه من المتوقع أن يسود اليوم السبت طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد فيما يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.إضافة إلى نشاط في حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبخصوص طقس الأحد 14 أبريل وطقس الإثنين 15 أبريل قالت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس من الساعه 4 صباحا إلى 8 صباحا شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب الصعيد ، ونشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأوضحت أن طقس الثلاثاء من المتوقع أن تسود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأفاد البيان بحالة الطقس المتوقعة يومي الأربعاء 17 أبريل والخميس 18 ابريل توقعات بنشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.