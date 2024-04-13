شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح كارت ميمورى بسعة 4 تيرا بايت العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة ويسترن ديجيتال لإصدار أول بطاقة SD "كارت ميموري" بسعة 4 تيرا بايت العام المقبل، وأعلنت شركة التخزين عن خطط لعرض المنتج الأسبوع المقبل، حيث ستطلق ويسترن ديجيتال بطاقة SD، التى تتبع معيار السعة الرقمية الآمنة الفائقة (SDUC) الخاص بجمعية SD، تحت علامتها التجارية SanDisk وتسويقها نحو سير عمل الوسائط والترفيه المعقدة، مثل الفيديو عالى الدقة مع معدلات إطارات عالية، باستخدام الكاميرات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، بحسب إعلان الشركة.



بطاقة SD

وستستخدم البطاقة واجهة ناقل Ultra High Speed-1 (UHS-1)، مما يدعم أقصى معدلات نقل تصل إلى 104 ميجابايت فى الثانية، وأفاد موقع AnandTech التقني، أنه سيدعم سرعات كتابة لا تقل عن 10 ميجابايت / ثانية، وقال المنشور إنه من المتوقع أن يصل الحد الأدنى لسرعات الكتابة المتسلسلة إلى 30 ميجابايت/ ثانية، بحسب ما ذكر موقع ars technical.

ومع هذه المواصفات، يجب أن تكون بطاقة SD القادمة قادرة على احتواء تنسيقات الفيديو المتعطشة للتخزين، بما فى ذلك 8K، على الرغم من أن البطاقة لن تكون سريعة بما يكفى لدعم تسجيل الفيديو الخام بدقة 8K، ويساعد ذلك فى تفسير سبب قيام الشركة بمعاينة العرض فى البداية فى الحدث السنوى للجمعية الوطنية للمذيعين لمحترفى البث والإعلام، والذى يبدأ اليوم فى لاس فيجاس.

وقالت ويسترن ديجيتال: "سيحصل الحاضرون على معاينة للسعة الكاملة لبطاقة SD بسعة 4 تيرابايت وسيتعلمون المزيد حول كيفية توسيع الإمكانيات الإبداعية للكاميرات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة".

لم تذكر الشركة تكلفة بطاقة SD، ولكن بفضل إمكاناتها المتقدمة وجمهورها المستهدف من المبدعين المحترفين، فمن المرجح أن يكون للعرض أسعار مميزة، وتحتوى بطاقة SanDisk Extreme Pro SDXC UHS-I بسعة 1 تيرابايت حاليا على سعر تجديد نظم الإدارة بقيمة 140 دولارا.

اليوم، أعلى بطاقات SD سعة متاحة بسهولة هى 1 تيرابايت، بينما أصبحت بطاقات microSD بسعة 2 تيرابايت متاحة هذا العام فقط.

ومع إعلان الشركة، تقترب الصناعة من أقصى إمكانات بطاقات SD، بالنسبة للمحترفين الذين لديهم احتياجات تخزين عالية، فهذه أخبار مثيرة، حيث أن وجود تقنية أكثر قدرة يفتح المزيد من الإمكانيات، مثل العمل مع الوسائط عالية الدقة.