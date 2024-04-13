تكنولوجيا: تقرير يؤكد تركيز ابل على تعزيز تقنية الذكاء الإصطناعي في شرائح M4 القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في العمل على جيل جديد من رقاقات المعالج المطورة لأجهزة ماك، ولقد أكدت أحدث التقارير على أن شرائح M4 تأتي بتركيز كبير على تقنية الذكاء الإصطناعي.

تتجه العديد من الشركات لدفع تقنية الذكاء الإصطناعي في أجهزة الشركة، وتسعى ابل أيضاً لإجراء تغييرات كبيرة في الإصدارات القادمة من أنظمة ومعالجات الشركة لدفع تقنية الذكاء الإصطناعي التوليدي بكفاءة أعلى لأجهزة الشركة.

وتشير أحدث التقارير إلى أن ابل تخطط لدفع ثلاثة إصدارات من شرائح M4، على أن تدعم الرقاقات الجيل القادم من أجهزة ماك.

ولقد أوضحت التفاصيل التي جاءت من تقرير بلومبرج عبر المحلل “Mark Gurman”، أن ابل ستركز بشكل خاص على تطوير تقنية الذكاء الإصطناعي في سلسلة M4.

من جانب أخر سجلت ابل إنخفاض في مبيعات أجهزة ماك بنسبة 27% خلال العام الماضي الذي انتهى في شهر سبتمبر، أيضاً لم تساهم رقاقات M3 في رفع نسبة مبيعات أجهزة ماك منذ إنطلاقها في شهر أكتوبر.

ويؤكد التقرير أن رقاقات M4 هي جزء من إستراتيجية ابل الجديدة لدفع تقنية الذكاء الإصطناعي في أجهزة الشركة، كما أشار التقرير أن Mac الجديدة التي تعمل برقاقات M4 تصل للأسواف في نهاية هذا العام.

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