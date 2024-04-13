شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطرح روبوت الدردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعى على إنستجرام وواتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت واتساب، وهي منصة مراسلة مملوكة لشركة ميتا، في دمج Meta AI chatbot مباشرة في قسم شريط البحث الخاص بها وذلك بعد دمجها في إنستجرام.

وتتيح هذه الميزة، التي تم رصدها مسبقًا في الإصدار التجريبي من واتساب لتحديث أندرويد 2.24.7.14 والآن في الإصدار الثابت، للمستخدمين عرض استفساراتهم باستخدام Meta AI chatbot، حيث يعمل تمامًا مثل ChatGPT.

ونظرًا لأن برنامج الدردشة الآلي مدمج في شريط البحث، فلن يضطر المرء إلى البحث عن الميزة لاستخدامه، لذا يمكن للمستخدم طلب المساعدة من الشات بوت.

وتهدف الميزة المبتكرة، التي يتم اختبارها حاليًا في مناطق محددة، إلى تبسيط تفاعل المستخدم مع Meta AI من خلال توفير المطالبات والاقتراحات مباشرة داخل واجهة البحث، حسبما أفاد WaBetaInfo.

كذلك يتم منح بعض المستخدمين في بلدان معينة إمكانية الوصول إلى برنامج الدردشة الآلي هذا الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، عند التحديث إلى أحدث إصدارات WhatsApp لنظامي التشغيل iOS وAndroid.

والجدير بالذكر أنه يتم تقديم نقطة دخول بديلة للمستخدمين في الهند تقع داخل شريط التطبيق العلوي للوصول بشكل أسرع إلى Meta chatbot.

تظل الخصوصية مصدر قلق بالغ وسط هذه التطورات، حيث يؤكد واتساب للمستخدمين أن التفاعلات داخل شريط البحث سرية تمامًا، حيث لا تتم مشاركة الاستعلامات التي ينشئها المستخدم مع Meta AI ما لم يتم توجيهها عمدًا إلى برنامج الدردشة الآلي، ويتم إنشاء الاقتراحات المقدمة بشكل عشوائي، مما يضمن خصوصية البيانات.

على الرغم من دمج Meta AI chatbot في شريط البحث، يجب على المرء أن يضع في اعتباره أنه سيستمر في العمل في القديم، حيث سيظل بإمكانك البحث عن محادثات أو رسائل محددة باستخدام شريط البحث، كما يمكن للمرء أيضًا استخدام هذا الشريط لمسح استعلاماته باستخدام Meta AI chatbot.

علاوة على ذلك، يؤكد واتساب من جديد التزامه بالتشفير الشامل، مما يضمن بقاء خصوصية الرسائل والمكالمات الشخصية سليمة، لا يستطيع واتساب أو ميتا الوصول إلى اتصالات المستخدم أو اعتراضها، مما يحمي خصوصية المستخدم.

بينما يخضع حاليًا لاختبارات محدودة، من المرجح أن يُحدث تكامل Meta AI ثورة في طريقة تفاعل المستخدمين مع واتساب، حيث تشير بعض الأنباء أن ميتا ستطرح الميزة لمزيد من المناطق والمستخدمين في الأشهر المقبلة، كما أضافت الشركة أيضًا نفس برنامج الدردشة الآلي إلى إنستجرام وسيجده الأشخاص في قسم الرسائل المباشرة في التطبيق.