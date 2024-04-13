تكنولوجيا: هاتف Vivo T3x يظهر على قاعدة بيانات Geekbench مع تأكيد معالج Snapdragon 6 Gen 1 رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستقوم Vivo بالإعلان عن هاتف T3x رسميًا للسوق الهندية في 17 أبريل. وعلى ما يبدو، سيكون سعر الهاتف أقل من 15000 روبية هندية.

ونظرًا لأنه تم الكشف الآن عن حقيقة أنه مدعوم من معالج Snapdragon 6 Gen 1، فإن النموذج الأولي من هاتف T3x تم اختباره أيضًا على Geekbench 6.

وكالعادة، هذا يعني أن هناك قائمة له الآن في قاعدة بيانات المعيار عبر الإنترنت، وهذا يؤكد بشكل غير مفاجئ حقيقة أن معالج Snapdragon 6 Gen 1 هو على رأس القائمة.

تمكن هاتف T3x من الحصول على 946 نقطة أحادية النواة و 2839 درجة متعددة النواة. يحتوي النموذج الأولي الذي تم تشغيله على ذاكرة عشوائية (RAM) تبلغ سعتها 8 جيجابايت، ولكن قد يكون هناك المزيد من المتغيرات المعروضة عند الإطلاق.

وبطبيعة الحال، يعمل الهاتف بنظام Android 14، مع واجهة مستخدم Funtouch OS 14.

وعند الحديث عن المعايير، تثير Vivo حقيقة أن T3x حصل على نتيجة AnTuTu v10 تبلغ 560.000، في حين أن الهواتف التي تحتوي على معالج Dimensity 6080 تدير فقط حوالي 423.000، وتلك التي تحتوي على Dimensity 6100+، فهي أقل من ذلك، عند 410.000.

يحتوي جهاز T3x الذي تم اختباره على AnTuTu أيضًا على ذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 8 جيجابايت مثل تلك الموجودة على منصة Geekbench، ومساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت.

سيتم إطلاق T3x باللون الأخضر السماوي والقرمزي، ومن المتوقع أن يأتي مع “بطارية توربو“. سيتم تأكيد السعة الدقيقة رسميًا يوم الاثنين 15 أبريل، لكن الشائعات تقول أننا نتطلع إلى خلية تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير.

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