تكنولوجيا: جهاز OnePlus Pad 2 قد يصل في النصف الثاني من عام 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت OnePlus عن أول جهاز لوحي لها يسمى OnePlus Pad في شهر فبراير الماضي، مما يعني أنه كان من المفترض أن تطلق Pad 2 بالفعل الآن.

وعلى الرغم من عدم وجود أي معلومات من OnePlus حول Pad 2، يدعي المسرب Max Jambor أنه سيتم إطلاق OnePlus Pad 2 في النصف الثاني من عام 2024.

يتم تشغيل OnePlus Pad بواسطة معالج Dimensity 9000 ويأتي مزودًا بذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت.

تم تصميم الجهاز حول شاشة LCD بمعدل تحديث 144 هرتز وحجم 11.61 بوصة ودقة 2800 × 2000 بكسل ويحتوي على بطارية بقوة 9510 مللي أمبير مع دعم شحن بقوة 67 واط.

يحتوي جهاز OnePlus Pad أيضًا على أربعة مكبرات صوت مدمجة ويتميز بكاميرتين، كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا امامية بدقة 8 ميجابكسل.

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