شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Epic تحول معركتها مع متجر أبل إلى Google Play وتطالب بعدة التزامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت Epic Games بقضية مكافحة الاحتكار ضد جوجل، حيث وجدت هيئة المحلفين أن شركة جوجل احتكرت بشكل غير قانوني الفوترة داخل التطبيق وتوزيع التطبيقات على أجهزة Android، وأنها انخرطت في ممارسات مانعة للمنافسة مع بعض شركات الألعاب والشركات المصنعة للأجهزة، وكانت اشتهرت شركة الألعاب بمعركتها السابقة مع متجر أبل التي بدأت سلسلة معاركها مع باقى المتاجر.

ووفقا لما ذكره موقع "engadged"، لم يكن من الواضح ما الذي فازت به Epic بالفعل، حيث لم يتم تحديد الإصلاحات المطلوبة.

قدم صانع Fortnite الآن أمرًا قضائيًا مقترحًا ضد Google يوضح بالتفصيل ما يريده، حيث تريد Epic أن يكون متجر Play مفتوحًا على نطاق واسع تقريبًا.

أشارت Epic في منشور بالمدونة إلى أن الأمر يعتمد على ثلاث نقاط أساسية، وهم أولاً، تعتقد Epic أنه يتعين على Google السماح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات من أي مكان يريدون دون أن يعيق ذلك الطريق.

وتقول إنه يجب أن يكون الأشخاص قادرين على إضافة تطبيقات إلى أجهزة Android بنفس الطريقة التي يمكنهم بها ذلك من جهاز كمبيوتر من أي متجر تطبيقات أو الويب.

تريد Epic منع Google من تخويف الأشخاص من تنزيل التطبيقات من الويب، كما تريد أيضًا منع الشركة من العمل مع شركات الاتصالات والشركات المصنعة للهواتف للحد من الخيارات المتاحة للمستهلكين لتنزيل التطبيقات.

وتطلب Epic حظر القيود المفروضة على متاجر التطبيقات المثبتة مسبقًا، لذا، إذا تمت الموافقة على الأمر، فقد نرى هواتف Android مثبتة مسبقًا بتطبيق Epic Games Store في المستقبل.

وتقول Epic أنه يتعين على Google السماح للمطورين والمستخدمين بحرية اختيار كيفية تقديم عمليات الشراء داخل التطبيق ودفع ثمنها، "خالية من الرسوم والقيود المانعة للمنافسة".

وتؤكد أنه يتعين على Google السماح للمطورين بتضمين روابط من تطبيقاتهم إلى مواقع الويب، حيث قد يتمكنون من تقديم خصومات على العروض لأنهم سيتجاوزون قطع Google للمدفوعات داخل التطبيق التي يتم تسهيلها من خلال متجر Play.

بدأت Epic معركتها القانونية مع Google وApple في عام 2020 من خلال الإشارة إلى لاعبي Fortnite على الأجهزة المحمولة أنه يمكنهم توفير المال عن طريق شراء عملة V-bucks مباشرةً من Epic، وبموجب الأمر القضائي المقترح، سيتم منع Google من محاولة منع خيارات الدفع البديلة من خلال برامج الامتثال مثل "فواتير اختيار المستخدم".

أما الهدف الثالث من الأمر القضائي المقترح من Epic هو منع Google من الانتقام منها بسبب ممارسات متجر التطبيقات، حيث كتبت Epic: "لدى Google تاريخ من الامتثال الخبيث وحاولت التحايل على التشريعات واللوائح التي تهدف إلى كبح سيطرتها المناهضة للمنافسة على أجهزة Android"، مضيفة "يسعى أمرنا القضائي المقترح إلى منع Google من تكرار أساليب سوء النية السابقة وفتح أجهزة Android للمنافسة والاختيار لجميع المطورين والمستهلكين."

يحتوي الأمر القضائي على مزيد من التفاصيل حول مطالب Epic، بما في ذلك مطالبة Google بفك منتجاتها وخدماتها من متجر Play.

وقال متحدث باسم جوجل لموقع Engadget في بيان: "إن تقديم Epic إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية يُظهر مرة أخرى أنها تريد ببساطة الحصول على فوائد Google Play دون الحاجة إلى دفع ثمنها".

وأضافت جوجل، "سنواصل الطعن في الحكم، حيث أن Android عبارة عن منصة متنقلة مفتوحة تواجه منافسة شرسة من متجر تطبيقات Apple، بالإضافة إلى متاجر التطبيقات على أجهزة Android وأجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم في الألعاب."

