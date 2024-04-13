شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساندر بيتشاى يكشف: هذا ما تغير في جوجل بعد أن أصبحت رئيسًا تنفيذيًا لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة جوجل في عام 2015، وتحت قيادته، طرحت الشركة العديد من المنتجات والخدمات الجديدة، حيث تركز جوجل حاليًا على الذكاء الاصطناعي (AI) وقد كشفت مؤخرًا عن عدد من المنتجات مثل Gemini وGoogle Vids والبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك، ومن المتوقع أيضًا أن يركز الحدث السنوي للشركة، جوجل I/O، على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تحول الشركة نحو الذكاء الاصطناعي حدث تحت قيادة بيتشاي وفي مقابلة سابقة، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة جوجل عما تغير في الشركة بعد توليه السيطرة، وخلال بث صوتي استضافته جامعة ستانفورد في عام 2022، قال بيتشاي، إنه غير اتجاه الشركة بعد أن أصبح الرئيس التنفيذي لها.

وقال: "عندما أصبحت مديرًا تنفيذيًا، كان أحد أكبر التغييرات الاتجاهية التي قمنا بها هو أننا تعاملنا مع كل شيء على أنه الذكاء الاصطناعي أولاً، ونحن نطبقه في كل ما نقوم به في الشركة، إنه جزء كبير من البحث والتطوير الذي ننفقه، والتقدم هو واضح كل عام، إنه أمر مثير. هناك الكثير من التقدم. أعتقد أننا نرى الدليل بشكل ملموس - فقط عندما تنظر إلى النطاق الذي تعمل به الترجمة - أو في البحث، وكيف نستخدم الذكاء الاصطناعي، أو في Gmail، عندما تكتب وقال: "أنت تقدم اقتراحات، لقد تم تطبيق جميع منتجاتنا، ويمكننا أن نرى المسار الذي نجعل به الأمور أفضل".

وفي المقابلة نفسها، قال بيتشاي أيضًا إن الذكاء الاصطناعي سيُحدث تحولًا في كل قطاع تقريبًا ولديه الكثير من الإمكانات في مجالات مثل الرعاية الصحية، وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة جوجل أنه قد يتعين علينا الانتظار لمدة عقد من الزمن لنرى كيف ستسير الأمور، ولكن لا تزال هناك إمكانات هناك.

فيما يتعلق بجهود جوجل الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، أعلنت الشركة عن جوجل Vids، وهو مولد فيديو مدعوم بالذكاء الاصطناعي للمحترفين العاملين، لقد ولت الأيام التي كان بإمكانك فيها فقط تقديم عرض تقديمي أو ورقة Excel لتقديم أفكارك بطريقة رسمية، يحاول جوجل Vids أن يكون الأداة الكبيرة التالية التي يستخدمها المحترفون العاملون لإنشاء محتوى رسمي.

نشرت جوجل منشورًا على مدونة تعلن عن التطبيق الجديد، قائلًا إنه "أحدث تطبيق Workspace" والذي يمكن أن يساعد المستخدمين في إنشاء مقاطع فيديو للعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين إما الاختيار من القوالب المحددة، أو إنشاء مسودة جديدة باستخدام النص، وبعد ذلك، يمكن تحرير مقاطع الفيديو وفقًا لذلك، سيتمكن المستخدمون أيضًا من تضمين التعليقات الصوتية الخاصة بهم في مقاطع الفيديو، أو يمكنهم الاختيار من بين تلك التي تم إعدادها مسبقًا بواسطة جوجل.

وفي حديثه عن جوجل Vids، قال منشور مدونة الشركة: "تتضمن Vids واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام والقدرة على التعاون ومشاركة المشاريع بشكل آمن من متصفحك. إنه تطبيق جديد تمامًا يمكن أن يساعد أي شخص في أن يصبح راويًا رائعًا للقصص"