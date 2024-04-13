تكنولوجيا: هاتف iQOO Neo 9s Pro سيصل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم إطلاق iQOO Neo9 Pro في الصين مع معالج Dimensity 9300، وحصل الهاتف لاحقًا على تحديث Snapdragon 8 Gen 2 للأسواق الدولية.

وعلى ما يبدو، ستقوم Vivo الآن بإحضار أحدث إصدار من Snapdragon 8 Gen 3 إلى تشكيلة Neo مع جهاز جديد يسمى Neo 9s Pro.

يدعي العديد من المسربين في الصين أن الهاتف الجديد، والذي يحمل رقم طراز V299FA، والمعتمد من منصة 3C ومع شاحن بقوة 120 واط، قيد الإعداد بالفعل للإطلاق.

لقد سمعنا بالفعل شائعة حول هاتف iQOO Neo جديد مزود بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، وافترضنا سابقًا أنه سيُسمى iQOO Neo 10. ومع ذلك، اقترح المتسربون أن الاختلاف الوحيد عن Neo9 Pro سيكون مع الكاميرات والواجهة والشاشة، في حين سيبقى التصميم كله كما هو.

وأشارت أحد التقارير أيضًا إلى أن الشهرين المقبلين سيكونان مزدحمين بالنسبة لشركة Vivo، حيث قد نشهد الظهور الأول للهواتف الذكية Vivo X100s وX100s Pro وX100 Ultra وأجهزة iQOO Pad2 Pro وVivo Pad3 اللوحية.

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