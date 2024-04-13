تكنولوجيا: إطلاق DJI Avata 2 بسعر أرخص من الإصدار السابق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة DJI بإطلاق طائرة Avata 2 FPV بدون طيار رسميًا اليوم، وهي حالة نادرة لكونها أفضل من الإصدار السابق وأرخص.

تأتي الطائرة بدون طيار الجديدة بجودة صورة محسنة مع زاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وهي تستخدم مستشعرًا مقاس 1/1.3 بوصة، والذي يتميز بنطاق ديناميكي موسع ومعالجة أفضل بكثير لسيناريوهات الإضاءة المنخفضة حيث يمكنه استيعاب المزيد من الضوء فعليًا.

تبلغ الزاوية 155 درجة، ويمكنك عمل فيديو HDR بسرعة تصل إلى 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى لقطات بطيئة الحركة بسرعة 2.7K بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

هناك خمس درجات إضافية لإمالة المحورين (من 85 درجة إلى 80 درجة). وقد تم تحسين الحد الأقصى لوقت الرحلة إلى 23 دقيقة، وهناك دعم للشحن السريع PD أيضًا.

علاوةَ على ذلك، يتمتع “Two-Way Charging Hub” الجديد بوظيفة تراكم الطاقة التي تسمح بنقل الطاقة المتبقية من بطاريات متعددة إلى البطارية ذات أعلى مستوى شحن لتوفير المزيد من الطاقة بسرعة في اللحظات الحرجة.

يمكن لجهاز Avata 2 تخزين ما يصل إلى 90 دقيقة من الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية على مساحة التخزين الداخلية التي تبلغ سعتها 46 جيجابايت، ويمكنك مشاركة تسجيلاتك بسرعة عبر شبكة Wi-Fi على هاتفك الذكي.

يبلغ سعر DJI Avata 2 مع DJI Goggles 3 و DJI RC Motion 3 مع بطارية واحدة 999 دولارًا. وعند إضافة بطاريتين إضافيتين ومحور شحن ثنائي الاتجاه وحقيبة حمل واحدة، فهذا يجعل السعر 1199 دولارًا.

تُباع وحدة التحكم عن بعد DJI FPV بسعر 199 دولارًا، ومجموعة مرشحات Avata 2 ND بسعر 79 دولارًا. وإذا كنت تريد الطائرة فقط بدون اي شيء آخر، فسيكلف ذلك 489 دولارًا.

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