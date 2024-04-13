تكنولوجيا: أحدث تفاصيل مواصفات هاتف Motorola Edge 50 Ultra المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة موتورولا مؤتمرها القادم في 16 من شهر أبريل لكشف النقاب عن هاتف Edge 50 Ultra، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات البطارية والشحن إلى جانب تفاصيل حول المعالج الذي يدعم هذا الإصدار.

قدمت شركة موتورولا مؤخراً للأسواق هاتف Edge 50 Pro، ومن جديد تستعد الشركة لعقد حدث خلال أيام للإعلان عن إصدار جديد من السلسلة.

ولقد أوضحت أحدث التقارير تفاصيل جديدة حول إصدار Edge 50 Ultra، حيث تقدم هذا الإصدار بشاشة OLED بدقة عرض 1440 بيكسل، ومعدل تحديث 144Hz، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بتصميم منحني في الشاشة.

أيضاً يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بتصميم معدني في الإطار الأوسط للهاتف، بينما يتميز الغطاء الخلفي بتصميم زجاجي.

وفي إعدادات الكاميرة تدعم موتورولا هاتف Edge 50 Ultra بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/1.3 إنش.

بينما تضم كاميرة telephoto عدسات periscope ببعد بؤري 75مم، بقدرة على التكبير البصري حتى 3.2 مرة، ومن المتوقع أن يأتي المستشعر الثالث بعدسات تدعم لقطات فائقة الإتساع.

من جانب أخر أشارت التسريبات إلى أن هاتف Edge 50 Ultra يضم معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8s Gen 3، ولقد رصد الهاتف في منصة Geekbench بالفعل حيث سجل 1947 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و5149 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

أيضاً جاء الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 125W، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 50W، أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، لذا نترقب الحدث الرسمي خلال أيام لمزيد من التفاصيل.

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