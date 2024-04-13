تكنولوجيا: تسريب يكشف عن جميع الألوان التي سيتوفر بها هاتف Google Pixel 8a

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تكشف شركة جوجل عن هاتف Pixel 8a، أحدث هواتفها الذكية متوسطة المدى، في حدث Google I/O القادم في شهر مايو. ومن المحتمل أن يكون هذا الهاتف متاحًا بعد وقت قصير من الإعلان. وقبل بضعة أيام فقط، ظهرت صور لهاتف Pixel 8a عبر تسريب. وقبل إطلاق الجهاز، تم تسريب الألوان الأربعة للهاتف الذكي.

وفقًا لما أوردته Android Headlines، فإن الألوان هي: الازرق والاخضر والابيض والاسود. ومن ناحية التصميم، يبدو هاتف Pixel 8a مشابهًا جدًا لسابقه، Pixel 8، حيث يتميز بظهر غير لامع وشاشة FHD + 90 هرتز مقاس 6.1 بوصة.

من المحتمل أن تلتزم جوجل بمعالج Tensor G3 الموجود في Pixel 8 وبطارية تبلغ 4500 مللي أمبير لجهاز 8a. ومن المتوقع أيضًا أن يظل إعداد الكاميرا دون تغيير، حيث يضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 64 ميجابكسل ومستشعرًا فائق الدقة بدقة 13 ميجابكسل.

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