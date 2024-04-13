شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يطرح مميزات جديدة لمزيد من التفاعل فى قصص المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Meta على منح انستجرام تحولًا كبيرًا لتحسين تجربة المستخدمين، حيث كانت منصة التواصل الاجتماعي مشغولة بتقديم ميزات جديدة مثل تحديثات الملاحظات والقصص وحتى تحسينات الذكاء الاصطناعي، وفي الجولة الأخيرة من التحديثات، أعلن انستجرام عن مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لإضافة المزيد من الشخصية والتفاعل إلى قصص المستخدمين ومقاطع الفيديو والملاحظات.

أحد التحديثات الأولى هو تقديم ميزة "Cutouts"، وهي ميزة تتيح للمستخدمين تحويل صورهم إلى ملصقات مخصصة، وسواء كنت تتطلع إلى إضافة لمسة من الذوق إلى قصصك أو إضفاء بعض الإبداع على الريلز الخاصة بك، فإن القصاصات تتيح للمستخدمين إطلاق العنان لخيالهم وتخصيص المحتوى الخاص بهم.

هل تريد إضافة ابتسامة حيوانك الأليف اللطيفة إلى أحدث بكرة لديك؟ أو ربما ترغب في إبراز حركات الرقص الملحمية لصديقك في قصتك؟ مع القواطع، يمكنك ذلك، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تحريك أي ملصقات تقوم بإنشائها من مقاطع الفيديو.

ولا يقتصر التخصيص على الوسائط الخاصة بك، ويسمح انستجرام أيضًا للمستخدمين بالتقاط "الصور المؤهلة التي تراها على انستجرام" وتحويلها إلى ملصقات قابلة للاستخدام أيضًا.

التحديث الثاني هو ميزة Notes، ويعمل انستجرام على إيجاد طرق لجعل تطبيق Notes، وهي ميزة "ضبط حالتك المزاجية" الغريبة في الرسائل المباشرة، أكثر تفاعلية، حيثيقدمون "مطالبات الملاحظات"، والتي ستشجع المحادثة والمشاركة بين المستخدمين ومتابعيهم. تخيل إرفاق مطالبة مثل "ما هي وجهة سفرك المفضلة؟" إلى ملاحظتك.

وسيتمكن أي شخص يشاهد ملاحظتك من الرد مباشرة على المطالبة، مما يؤدي إلى بدء محادثة داخل قسم الملاحظات، وسيتم عرض هذه المطالبات على صفحة الرسائل المباشرة الخاصة بالمستخدمين، مع عرض عدد الردود التي حصلوا عليها، ويؤدي النقر على المطالبة إلى فتح قائمة تكشف جميع الردود، مما يسهل متابعة المحادثة.

وبالنسبة للتحكم، تمامًا مثل إعدادات Notes الحالية، سيمنح انستجرام المستخدمين التحكم في من يرى "مطالبة الملاحظات" الخاصة بهم - كل من تتابعهم، أو الأصدقاء المقربون فقط، أو تحديد محدد.

وفي الوقت نفسه، يخطط انستجرام أيضًا لدمج Notes مباشرة في الملفات الشخصية للمستخدمين، وستسمح ميزة "قريبًا" هذه للمستخدمين بعرض ملاحظاتهم على ملفاتهم الشخصية لمدة 24 ساعة، أما بالنسبة لتوفر هذه الميزات الجديدة، فإن القواطع متاحة بالفعل على مستوى العالم. لا تزال ميزات Notes الجديدة قيد التطوير ومن المتوقع أن تصل قريبًا لمستخدمي تطبيقات iOS وAndroid.

وفي الوقت نفسه، أصدر انستجرام الشهر الماضي ميزة الرسائل Pin لرسائل انستجرام DMs، وتمامًا مثل ميزة الدبوس في WhatsApp، يتيح التحديث الجديد للمستخدمين تثبيت ما يصل إلى ثلاثة ملفات تعريف في محادثات DM للوصول إليها بسرعة.

لتثبيت محادثة في أعلى البريد الوارد، يحتاج المستخدم إما إلى التمرير إلى اليسار أو النقر مع الاستمرار على الدردشة والنقر على خيار "تثبيت"، ويمكن للمستخدم أيضًا إلغاء تثبيت الدردشة باتباع نفس الخطوات.