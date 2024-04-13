تكنولوجيا: رصد ساعة Galaxy Watch 7 الذكية في تسريبات جديدة قبل الإعلان المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث “Galaxy Unpacked” القادم من سامسونج في شهر يوليو، ومن المتوقع أن تقدم سلسلة Galaxy Watch 7 خلال الحدث، ولقد رصدت الساعة الذكية إستعداداً للإعلان المرتقب.

تعقد سامسونج حدث “Galaxy Unpacked” قريباً لإطلاق جيل جديد من الهواتف القابلة للطي، مع الخاتم الذكي Galaxy Ring، ومن المتوقع أن يتضمن الحدث أيضاً الإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy Watch 7.

ولقد رصدت ساعة Galaxy Watch 7 الذكية في منصة Bluetooth SIG بنموذج رقم SM-L305U، كما أكدت التفاصيل التي جاءت من موقع Bluetooth SIG على دعم الساعة الذكية لتقنية البلوتوث 5.3، وهي المعايير ذاتها التي قدمت من سامسونج في سلسلة Galaxy Watch 6.

ولقد أوضحت تفاصيل سابقة نشرت عبر موقع “SamMobile” أن نموذج SM-L305U من ساعات سامسونج القادمة يتميز بحجم 40مم، ودعم الإتصال بشبكات LTE، على أن يتوفر هذا النموذج في سوق الولايات المتحدة.

كما أشارت التسريبات إلى أن ساعة Galaxy Watch 7 الذكية تأتي بسعة تخزين 32 جيجا بايت، وهي سعة مضاعفة لإصدار سامسونج السابق.

يذكر أن التسريبات التي نشرت الشهر الماضي كُشِف فيها عن خطط سامسونج لإطلاق 3 إصدارات في سلسلة Galaxy Watch 7، ومن المتوقع أن تستمر التسريبات في الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى الإعلان الرسمي.

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