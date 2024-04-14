شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: Google Photos يضيف خيارا لضغط الملفات للحصول على مساحة تخزين أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن توفر خدمة Google Photos على نظام أندرويد قريبًا ميزة جديدة من شأنها حل مشكلة طويلة الأمد للعديد من المستخدمين، وهي نقص مساحة التخزين، وفقًا لأحد التقارير.

وحاليًا، يسمح التطبيق للمستخدمين إما بتخزين الصور بالجودة الأصلية أو بجودة "توفير مساحة التخزين" التي تضغط الصور ومقاطع الفيديو لتوفير مساحة أكبر، ومع ذلك، لا يمكن القيام بذلك إلا للملفات التي تمت إضافتها إلى Google Photos بعد تغيير الإعداد، والآن، يقال إن تطبيق Android يقدم ميزة تسمح للمستخدمين بضغط حتى الملفات الموجودة.

وفقًا لتقرير صادر عن PiunikaWeb (عبر Tipster AssembleDebug)، يأتي Google Photos 6.78 مزودًا بخيار "استرداد التخزين" الذي تم العثور عليه مخفيًا داخل سلاسل الرموز، وتمكن Tipster من تمكين الميزة يدويًا وأظهر خيار إعداد جديد يتيح للمستخدمين ضغط الصور ومقاطع الفيديو الموجودة المخزنة بالفعل على التخزين السحابي للتطبيق.

وهذه ميزة ملحوظة حيث لم يكن بإمكان المستخدمين السابقين القيام بذلك إلا من خلال إصدار الويب للنظام الأساسي، وبناءً على لقطات الشاشة للميزة، يظهر الإعداد في خيار قائمة إدارة التخزين، ويتم وضع الميزة أسفل رأس استرداد التخزين وتظهر بعنوان تحويل الصور إلى موفر التخزين، ويوجد وصف قصير أسفله ينص على "استرداد بعض مساحة التخزين عن طريق تحويل الجودة الأصلية الموجودة إلى جودة توفير التخزين".

ويؤدي هذا إلى فتح صفحة أخرى يشرح فيها التطبيق أن ضغط الملفات على Google Photos لا يؤثر على العناصر المخزنة أو المضافة في أي مكان آخر على Google، مثل Gmail أو Drive.

وحذرت سلاسل منفصلة مرفقة بالميزة من أنه سيتم الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو المؤهلة بشكل دائم بحجم صغير، ولا يمكن التراجع عن ذلك، وفقًا للتقرير، وعلاوة على ذلك، يمكن أن تستغرق عملية الضغط ما يصل إلى يومين، اعتمادًا على عدد الملفات وحجمها.