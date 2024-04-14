شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حتى الألعاب غليت.. خدمة الاشتراك فى EA Play تصبح أكثر تكلفة على المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت شركة ألعاب الفيديو Electronic Arts سعر خدمة الاشتراك في EA Play، حيث ارتفعت فئة EA Play القياسية من 5 دولارات شهريًا إلى 6 دولارات شهريًا، بينما ارتفعت الرسوم السنوية إلى 40 دولارًا من 30 دولارًا، وتؤثر هذه الأسعار المحدثة أيضًا على اشتراكات EA Play Pro المميزة، والتي تتيح الوصول إلى ألعاب الناشر بمجرد إطلاقها. تبلغ تكلفة هذا المستوى الآن 17 دولارًا شهريًا، بزيادة من 15 دولارًا، و120 دولارًا سنويًا، بزيادة من 100 دولار.

وفقا لما ذكره موقع "engadged"، أكدت EA التغييرات وأشارت إلى أن الأسعار تتزايد في كل بلد تعمل فيه الشركة، وتم تحديد هيكل التكلفة الجديد "لجعل الرسوم تتماشى مع القيمة السوقية".

كما أن الزيادة في الأسعار مباشرة للأعضاء الجدد ولكن لن يتم خصم المشتركين الموجودين مسبقًا حتى 10 مايو.

بالنسبة للمبتدئين، EA Play هي خدمة اشتراك تتيح للاعبين الوصول إلى عدد محدد من الألعاب من الشركة، إلى جانب حوافز إضافية مثل الخصومات والمحتوى القابل للتنزيل (DLC).

كما أنه متوفر على وحدات تحكم Xbox ووحدات تحكم PlayStation والكمبيوتر الشخصي، وتتوافق الخدمة مع Microsoft Game Pass وPlayStation Plus وUbisoft+ وغيرها.

كما أن EA Play Pro تأخذ الأمور خطوة إلى الأمام من خلال السماح للمشتركين بلعب الألعاب التي تم إصدارها حديثًا.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء Game Pass Ultimate لا يزال بإمكانهم الوصول إلى مستوى EA Play القياسي كجزء من اشتراكهم.