شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعرض إعلانات بقائمة "ابدأ" لبعض مستخدمى Windows 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكشف مايكروسوفت Microsoft فكرة وضع الإعلانات في قائمة ابدأ في نظام التشغيل Windows 11، وعلى وجه التحديد، فهي تتطلع إلى وضع إعلانات للتطبيقات التي يمكنك العثور عليها في متجر Microsoft في القسم الموصى به بالقائمة.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، فإنه في الوقت الحالي، ستعرض Microsoft الإعلانات في هذا الإصدار إذا كنت في الولايات المتحدة ولديك Windows Insider في القناة التجريبية Beta Channel، ولن تراها إذا لم تكن أحد مختبري الإصدار التجريبي أو إذا كنت تستخدم جهازًا تديره إحدى المؤسسات.

ويمكنك تعطيل الإعلانات تماما، للقيام بذلك، ما عليك سوى:

- الانتقال إلى "التخصيص" ضمن "الإعدادات"

- ثم إيقاف تشغيل "إظهار التوصيات الخاصة بالنصائح والعروض الترويجية للتطبيقات والمزيد" في قسم "البدء".

وهذا الأمر مثل أي تجربة أخرى لشركة Microsoft، قد لا تصل أبدًا إلى نطاق أوسع.

جدير بالذكر أنه في العام الماضي، نشرت Microsoft أيضًا مواقع ترويجية تجريبية لخدماتها مثل OneDrive في القائمة التي تظهر عند الضغط فوق صورة ملفك الشخصي.