شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزات مدفوعة بقت مجانية.. أدوات التحرير المحسنة في صور Google لا تحتاج لاشتراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على توسيع نطاق وصول الجميع إلى أدوات الصور الحصرية للمشتركين، حيث يحصل مستخدمو صور Google المجانية على ميزات التحرير المحسنة دون دفع الاشتراك الذى يبلغ ما لا يقل عن 20 دولارًا سنويًا.

ووفقًا لما ذكره موقع "engadget"، هذا يعني أن جميع المستخدمين سيحصلون على عدد قليل من أدوات جوجل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل Photo UnBlur وMagic Eraser وMagic Editor.

يوفر Photo UnBlur وضوحًا أكبر للصورة الغامضة بعض الشيء، كما تتيح لك أداة Magic Eraser إزالة أو تمويه الأشخاص أو الأشياء من الصور.

ويستخدم Magic Editor الذكاء الاصطناعي التوليدي لنقل الكائنات وتمديدها وتغيير حجمها، حيث يمكنك أيضًا أن تجعل نفسك في منتصف الصورة أو أقرب إلى شخص آخر.

كما يتيح لك إجراء تعديلات واسعة النطاق، مثل تغيير السماء من الرمادي إلى الأزرق، وسيحصل مستخدمو Magic Editor Android وiOS Google Photos على عشرة عمليات حفظ شهرية، بينما سيحتاج أي شخص يتطلع إلى زيادة هذا الحد إما إلى جهاز Pixel أو خطة Google One مدفوعة بسعة +2 تيرابايت.

سيتم طرح ميزات صور Google لغير المشتركين على مدار بضعة أسابيع، بدءًا من 15 مايو، وعلى سطح المكتب، لن تكون متاحة إلا إذا كان لديك جهاز Chromebook Plus يحتوي على الإصدار 118+ من نظام التشغيل ChromeOS.

كما أنه للوصول على الهاتف المحمول، ستحتاج إلى Android 8.0 أو iOS 15 على الأقل و3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.