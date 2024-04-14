شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تخفض سعر اشتراك القيادة الذاتية الكاملة إلى النصف لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفضت شركة تسلا الاشتراك الشهري في برنامج القيادة الذاتية بسياراتها الكهربائية إلى النصف، حيث تبلغ تكلفة الاشتراك 99 دولارًا شهريًا، وهو انخفاض عن المعيار السابق البالغ 199 دولارًا.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، تبلغ تكلفة إضافة القيادة الذاتية الكاملة في كل مرة 12000 دولارًا أمريكيًا إلى سيارة تسلا بشكل كامل، لذلك بالمعدل الحالي، سيستغرق الأمر 10 سنوات حتى يسدد الاشتراك تكلفة التقنية.



تبذل شركة تسلا ما في وسعها لجعل سياراتها الكهربائية أكثر جاذبية بعد ربع مالي صعب لبدء عام 2024، حيث إنه لأول مرة منذ عام 2020، انخفضت شحنات Tesla EV على أساس سنوي وانخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.



كما أنه في الأشهر الأولى من عام 2024، انخفضت تسليمات تسلا بنسبة 8% سنويًا، وانخفضت بنسبة 20% خلال الربع الأخير من عام 2023.

وتوقع المحللون أن تشحن تسلا 449.080 سيارة كهربائية في الربع الأول من عام 2024، لكنها سلمت 386.810 فقط.



ولم تشارك Tesla أرقام الشحن الخاصة بـ Cybertruck، والتي بدأ طرحها في أواخر العام الماضي، وتستعد الشركة لإصدار سيارة كهربائية "منخفضة التكلفة من الجيل التالي" في عام 2025.