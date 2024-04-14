تكنولوجيا: ابل تواجه دعوى قضائية في المملكة المتحدة قد تؤدي إلى تغريم ابل مليار دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حاولت شركة ابل أن تتفادى الدعوى القضائية التي أقيمت ضدها في المملكة المتحدة، والتي أشترك فيها 1500 مطور للمطالبة بغرامة مالية بقيمة مليار دولار.

وافقت محكمة بريطانية على رفع دعوى قضائية ضد ابل طالب فيها عدد كبير من المطوررين في المملكة المتحدة بتغريم ابل مليار دولار نتيجة لإتهامات وجهت إلى عملاق التكنولوجيا بفرض رسوم غير عادلة تصل إلى نسبة 30%.

ويؤكد المطوريين المشتركين في الدعوى القضائية والبالغ عددهم 1500 مطور، أن ابل تستغل موقعها في الأسواق كواحدة من رواد التكنولوجيا للسيطرة على مطوري التطبيقات لتوزيع التطبيقات على أجهزة الآيباد وهواتف الأيفون، مما يلحق الضرر بمطوري التطبيقات، لذا يسعى المطوريين للحصول على تعويض لهذا الضرر.

ولقد أشار فريق الدفاع الخاص بشركة ابل إلى أن الشركة لم تفرض رسوم على المطوريين مقابل عمليات الشراء التي تمت في سوق المملكة المتحدة، لذا لا يحق المطوريين رفع دعوى قضائية من وجهة نظر ابل.

أيضاً إستجاب القاضي خلال جلسة الإستماع على تصريحات ابل موضحاً “إن فرض شركة Apple رسوم مبالغ فيها على مطوري التطبيقات المملكة المتحدة حتى الخاصة بواجهات للتطبيقات خارج سوق المملكة يندرج تحت القوانين المطبقة على المملكة المتحدة”.

يذكر أن ابل واجهت هذه الفئة من الدعاوي القضائية في الإتحاد الأوروبي، ولقد بدأت ابل مؤخراً في إجراء تغييرات على القوانين الخاصة بالشركة، والتي تتيح من خلالها لمتاجر التطبيقات الخارجية تحصيل رسوم من المستخدمين.

المصدر